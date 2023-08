Futebol: Gonçalo Ramos assinou pelo Paris Saint-Germain

Futebol

O avançado português Gonçalo Ramos é a mais recente aquisição dos franceses do Paris Saint-Germain.

A poucos dias do início do Campeonato de França da primeira divisão de futebol, o Paris Saint-Germain contratou mais um jogador: o português Gonçalo Ramos.

O avançado luso de 22 anos foi emprestado ao Paris Saint-Germain por uma temporada com opção de compra obrigatória.

A transferência está cifrada em 65 milhões de euros, mais 15 em objectivos a atingir. De momento os parisienses vão já desembolsar 20 milhões dos 65 milhões de euros que terão de pagar ao Benfica.

Gonçalo Ramos, de 24 anos, chegou ao SL Benfica durante a temporada 2013/2014 com apenas 12 anos, isto antes de subir à equipa principal durante a época 2019/2020 com 18 anos.

Na época passada, onde foi titular indiscutível no onze do SL Benfica, o avançado marcou 27 golos em 47 jogos realizados em todas as provas.

De notar ainda que Gonçalo Ramos é internacional português e já marcou quatro golos em sete jogos com a Selecção Portuguesa.

Na frente de ataque parisiense, Gonçalo Ramos sucede a… Pedro Miguel Pauleta que actuou no clube parisiense de 2003 a 2008.

No Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos vai juntar-se a Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha e Renato Sanches, no que diz respeito aos jogadores portugueses.

Em declarações ao site do clube, Gonçalo Ramos admitiu estar feliz por ter assinado pelo clube parisiense: “Estou muito feliz, muito orgulhoso. É um orgulho e uma felicidade enorme representar um clube como o Paris Saint-Germain. É uma experiência nova, mas é um sonho, e estamos cá para abraçar novos objectivos. Primeiramente colectivamente é tentar ganhar todos os troféus possíveis, e individualmente é ajudar o máximo com golos, com assistências, com trabalho. Ser um grande clube, ter os jogadores que tem, a qualidade que tem no plantel, que também é sempre apelativo. O treinador e o modelo de jogo do treinador que, não só eu como toda a gente, no mundo conhece. Pouco a pouco juntou-se uma grande parte para me fazer tomar a decisão. Sei algumas coisas porque tenho colegas de selecção que jogam cá, colegas portugueses, o Nuno, o Vitinha e o Danilo. E nós como colegas vamos comentando. Não sei muito mais do que algumas conversas. Foi importante na minha escolha porque se eles estão cá, e eu falo com eles, e porque eles se sentem confortáveis cá. É também um passo importante para mim ter cá colegas portugueses que me vão ajudar na integração. E não só os portugueses, também há vários brasileiros na equipa, falamos a mesma língua, e isso ajuda também”, afirmou o jogador em declarações ao site do clube, o Paris Saint-Germain.

Gonçalo Ramos, avançado português. © LUSA - JOSE SENA GOULÃO

Para Eric Mendes, jornalista desportivo português, Gonçalo Ramos é uma excelente aquisição numa equipa que está em plena renovação.

“Para mim a aquisição de Gonçalo Ramos é uma aposta certa porque o Paris Saint-Germain estava à espera de um número 9. Havia talvez outras opções como Harry Kane, que podia ser uma mais-valia, ou Dušan Vlahović. Mas eu acho que Gonçalo Ramos é uma boa opção porque é um jovem jogador, que tem a capacidade de gerir a pressão, visto que estava num clube chamado Benfica. Ela também conseguiu mostrar-se a nível internacional, na Liga dos Campeões ou até no Mundial do Qatar com a Selecção Portuguesa. É um jogador que tem muito para aprender, muito para crescer. Ele também tem esta capacidade de repetir os esforços. É também um jogador que está sempre disponível para chamar a atenção, para ter as bolas e estar presente na zona de finalização. Pode ser claramente uma boa opção para Luis Enrique no Paris Saint-Germain este ano. Ele tem esta vontade de ganhar, tem a ambição de ganhar, por isso Gonçalo Ramos é uma boa opção. Ele mostrou que realmente é uma revelação no que diz respeito aos avançados a nível mundial. Desta vez o Paris Saint-Germain foi buscar um jovem avançado, que tem talento e que tem esta capacidade também de fazer brilhar os colegas de equipa. Isto dá crédito a esta aquisição do Paris Saint-Germain”, concluiu Eric Mendes.

Recorde-se que o Paris Saint-Germain já não conta com o espanhol Sergio Ramos, o argentino Lionel Messi, e quer separar-se de Kylian Mbappé, visto que a estrela francesa não quer renovar o contrato que termina em Junho de 2024.

Do lado das entradas, os parisienses contrataram o guarda-redes espanhol Arnau Tenas, de 22 anos, o defesa eslovaco Milan Skriniar, de 28 anos, o francês Lucas Hernández, de 27 anos, o uruguaio Manuel Ugarte, de 22 anos, o ítalo-senegalês Cher Ndour, de 19 anos, o avançado espanhol Marco Asensio, e o avançado sul-coreano, Lee Kang-in, de 22 anos.

Isto sem contar com duas possíveis entradas: os avançados franceses Ousmane Dembélé (FC Barcelona) e Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort)

Uma mudança de estratégia radical para o clube parisiense agora orientado pelo espanhol Luis Enrique.

O Paris Saint-Germain conta, por enquanto, com uma única estrela das três que tinha no ano passado, o avançado brasileiro Neymar.

Gonçalo Ramos, avançado português. © LUSA - JOSÉ SENA GOULÃO

