A Rússia diz que responderá de «forma adequada» às ameaças ocidentais junto das suas fronteiras

Discursando hoje no âmbito da reunião em Moscovo de altos responsáveis do exército do seu país, o ministro russo da Defesa Sergueï Choïgou, fiel apoiante de Putin, disse que as ameaças dos países ocidentais junto das fronteiras da Rússia «exigem uma resposta rápida e adequada».

O ministro russo da Defesa, Sergueï Choïgou. © MAXPPP - RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE HANDOUT

Texto por: Liliana Henriques

Ao detalhar essas ameaças que «se multiplicaram nas direcções do oeste e noroeste», o governante citou nomeadamente o apoio ocidental «ao governo fantoche» da Ucrânia. Na óptica do ministro russo da Defesa, «a vontade do ocidente de investir uma parte importante dos seus recursos na Ucrânia para alterar a situação no campo de batalha cria sérios riscos de escalada do conflito». Ao evocar igualmente o alargamento da NATO à Suécia e à Finlândia, uma perspectiva qualificada de factor de «desestabilização», Choïgou não deixou também de citar a «militarização da Polónia, que se tornou o principal instrumento da política anti-russa dos Estados Unidos», isto numa altura em que a Polónia assinou nestes últimos meses uma série de avultados contratos de fornecimento de armamento com Washington e Seul. Nesta senda, o governante também reiterou a acusação recorrente de que a Polónia pretende recuperar territórios do oeste da Ucrânia, sem contudo fornecer elementos concretos para sustentar esta afirmação. No terreno militar, as autoridades russas referem que um civil foi morto e quatro outros ficaram feridos na sequência de um bombardeamento ucraniano que atingiu a aldeia russa de Gorkovsky, perto da fronteira com a Ucrânia, a Rússia afirmando, por outro lado, ter abatido dois drones ucranianos dirigidos contra Moscovo. Paralelamente, uma explosão numa fábrica na cidade russa de Serguiev Possad, perto da capital, causou pelo menos 56 feridos, seis dos quais graves, sem que as autoridades estabeleçam uma relação entre esta ocorrência e o conflito na Ucrânia.