Ciclismo: Hosana Gonçalves, primeira Volta a Portugal com 18 anos

A Volta a Portugal em bicicleta arranca esta quarta-feira 9 de Agosto com um prólogo de 3,6 quilómetros em Viseu com a presença de uma equipa angolana, a BAI Sicasal Petro de Luanda, que conta com dois atletas deste país da África austral, Daniel Paiva e Hosana Gonçalves.

A Volta a Portugal vai contar este ano novamente com a equipa angolana BAI Sicasal Petro de Luanda que vai contar com dois nacionais, mas também um português e quatro espanhóis.

A corrida arranca a 9 de Agosto com um prólogo de 3,6 quilómetros em Viseu para definir quem será o primeiro camisola amarela da prova.

Seguem-se dez etapas até à chegada a 20 de Agosto em Viana do Castelo no Norte de Portugal.

Do lado dos favoritos, temos essencialmente o vencedor da prova em 2022, o uruguaio Mauricio Moreira (Glassdrive Q8 Anicolor), e o português Mauricio Moreira que faz parte da mesma equipa do que o atleta sul-americano.

Na prova de 2022, a Glassdrive Q8 Anicolor tinha colocado três atletas nos três primeiros lugares: Mauricio Moreira, Frederico Figueiredo e António Carvalho, este ultimo sendo o unico a ter deixado a equipa, defendendo agora as cores da ABTF Betão - Feirense.

A prova conta com 17 equipas, oito portuguesas, quatro espanholas (Caja Rural - Seguros RGA, Equipo Kern Pharma, Burgos-BH e Euskaltel - Euskadi), uma neo-zelandesa (Global 6 Cycling), uma alemã (BIKE AID), uma austríaca (Team Vorarlberg), uma neerlandesa (Universe Cycling Team) e uma angolana (BAI - Sicasal - Petro de Luanda).

De notar que a BAI Sicasal Petro de Luanda vai estar novamente presente, sendo que na época passada, o norte-americano Barry Miller terminou no 16° lugar na geral e na 6ª posição na quinta etapa.

Entretanto o ciclista dos Estados Unidos saiu da equipa angolana.

Hosana Gonçalves, ciclista angolano. © Cortesia BAI-Sicasal-Petro de Luanda

Este ano a equipa conta com dois angolanos - Daniel Paiva e Hosana Gonçalves -, um português e quatro espanhóis.

Em entrevista à RFI, Hosana Gonçalves, ciclista angolano, admitiu que está a realizar um sonho.

“Para mim estar presente na Volta a Portugal representa a realização de um grande sonho meu. Desde pequeno acompanho a Volta a Portugal na televisão. É um grande orgulho estar a representar o meu país, Angola. E se poder aparecer para as outras equipas, patrocinadores e talvez uma oportunidade de cá na Europa competir. O objectivo para mim no prólogo é apanhar menos de um minuto para o campeão que vencer. Estar no Top-40. Sou ainda um atleta muito jovem, tenho apenas 18 anos e acredito que seja um bom teste. Quero também aparecer um pouquinho também (risos). Eu gosto de contra-relógios, visto que sou campeão nacional de juniores de contra-relógio individual, e este ano também sou campeão nacional de sub-23 de contra-relógio individual. Gosto do esforço individual e acho que vai ser nessa área que me vou destacar futuramente. Basicamente vai ser um percurso plano neste prólogo. Vai também haver muitas partes técnicas, curvas um pouco apertadas no princípio e no final. Vai ter algum vento. Acredito que todos esses aspectos técnicos vão decidir os milésimos da vitória”, frisou o ciclista de Angola.

01:16 Hosana Gonçalves, ciclista angolano 09-08-2023

De notar que Hosana Gonçalves, de apenas 18 anos, se sagrou campeão nacional angolano de contra-relógio sub-23.

A Volt a Portugal decorre em território luso de 9 a 20 de Agosto.

Hosana Gonçalves, ciclista da BAI-Sicasal-Petro de Luanda. © Cortesia BAI-Sicasal-Petro de Luanda

