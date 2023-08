Andreia Jacinto: «Estamos orgulhosas do percurso de Portugal no Mundial feminino»

Futebol Feminino

As oito selecções apuradas para os quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino são: Espanha, Países Baixos, Japão, Suécia, Austrália, França, Inglaterra e Colômbia.

O Mundial de futebol feminino, que decorre na Austrália e na Nova Zelândia, entra na recta final com os quartos-de-final que arrancam na sexta-feira 11 de Agosto.

Já não há nenhuma selecção africana, visto que as três nações apuradas para os oitavos-de-final, Nigéria, África do Sul e Marrocos, foram eliminadas.

Recorde-se que as duas selecções lusófonas: Brasil e Portugal, ficaram fora da prova na fase de grupos da competição.

A Selecção das Quinas terminou no terceiro lugar no Grupo E com quatro pontos, a um dos Estados Unidos e a três dos Países Baixos, sendo que na última jornada frente às norte-americanas, as portuguesas não foram além de um empate sem golos apesar de terem dominado o encontro.

A RFI fez um balanço da prova com a internacional portuguesa, Andreia Jacinto, que participou nos três jogos de Portugal no Mundial: vitória por 2-0 frente ao Vietname, empate sem golos perante os Estados Unidos e derrota por 1-0 frente aos Países Baixos.

Andreia Jacinto, média portuguesa de 21 anos que joga na Real Sociedad em Espanha, e que já representou o Sporting Clube de Portugal, afirmou que Portugal encara agora estes jogos frente a potências mundiais olhos nos olhos.

RFI: Que balanço podemos fazer da participação no Mundial com um triunfo, uma derrota e um empate?

Andreia Jacinto: Acho que evoluímos muito desde o primeiro jogo. Tivemos a capacidade de ter bola. No jogo contra o Vietname tivemos bola e fizemos golos. Contra os Estados Unidos conseguimos ter bola e quase fizemos golos. Acho que podemos estar orgulhosas daquilo que fizemos e daquilo que crescemos ao longo deste campeonato do mundo.

RFI: Qual foi o jogo que deixou mais um sabor amargo?

Andreia Jacinto: O primeiro deixou um sabor amargo, mas a verdade é que conseguimos chegar ao terceiro encontro a depender só de nós para o apuramento. O jogo frente às norte-americanas, jogando o que nós jogamos, e tendo as ocasiões que nós tivemos, para mim é este que deixa um sabor mais amargo, porque na verdade merecíamos ter passado.

RFI: Que análise podemos fazer do jogo frente aos Estados Unidos?

Andreia Jacinto: A verdade é que cada vez entramos mais nestes jogos a olhar olhos nos olhos com estas grandes equipas, cada vez crescemos mais e podemos competir nos jogos até ao final. Frente aos Estados Unidos foi a prova disso. Estivemos muito perto de ganhar o jogo. Tivemos aquela ocasião no final que podia ter dado golo. Podíamos ter eliminado as bi-campeãs e só temos de estar orgulhosas daquilo que fizemos. Também estamos decepcionadas porque queríamos passar aos oitavos, mas estamos muito orgulhosas.

RFI: O que terá faltado frente aos Estados Unidos?

Andreia Jacinto: Lá está é o acerto na finalização. Nestes jogos difíceis sabemos que qualquer ocasião que tenhamos, temos que fazer golo. Faltou o golo.

RFI: A nível pessoal, como foi este Mundial para si?

Andreia Jacinto: Senti-me muito bem, é um orgulho enorme para mim poder representar o meu país no maior palco do mundo. Era um sonho de criança e gostava de estar aqui mais vezes.

RFI: É necessário Portugal ter uma presença assídua nestas competições?

Andreia Jacinto: Claro. Elevámos Portugal a um patamar em que temos de estar em todas as fases finais, quer seja num campeonato da Europa, quer seja num campeonato do Mundo. Mostramos que temos qualidade para estar aqui. Agora queremos estar frequentemente aqui nestes palcos.

01:39 Andreia Jacinto, internacional portuguesa 04-08-2023

Andreia Jacinto (centro), internacional portuguesa. © Getty Images via AFP - ALEX BIERENS DE HAAN

