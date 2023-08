Futebol: Benfica arrecadou Supertaça de Portugal

Futebol

O primeiro troféu da temporada 2023/2024 em Portugal foi atribuído ao Benfica que derrotou o FC Porto por 2-0 na Supertaça Cândido de Oliveira.

A Supertaça opunha o vencedor do campeonato na época 2022/2023, o SL Benfica, à equipa que conquistou a Taça de Portugal, o FC Porto, aliás os dragões arrecadaram as três taças na temporada passada: Supertaça, Taça da Liga e Taça Nacional.

FC Porto entrou melhor…

Neste confronto entre as duas equipas, os portistas entraram melhor e quase marcaram após apenas dez segundos de jogo com um remate do extremo brasileiro Wenderson Galeno.

Foi uma primeira tentativa, antes de várias outras oportunidades que, no entanto, os jogadores do FC Porto não souberam concretizar perante uma equipa do Benfica apática e sem inspiração. Aliás o treinador alemão dos encarnados, Roger Schmidt, tentou inovar jogando sem ponta-de-lança, mas não resultou.

De notar que Gonçalo Ramos, ponta-de-lança português, foi transferido do Benfica para o Paris Saint-Germain cerca de 48h antes do embate entre os dois clubes lusos.

Na primeira parte os lisboetas sofreram e os portuenses não conseguiram concretizar a superioridade.

Ángel Di María, avançado do SL Benfica. © LUSA - ESTELA SILVA

… Benfica venceu por 2-0

Na segunda parte, as águias voltaram a um esquema táctico básico com um ponta-de-lança, o croata Petar Musa, o que estabilizou por completo a equipa.

O Benfica acabou por ser mais perigoso e os portistas recuaram no terreno sem encontrar soluções na frente de ataque.

Os lisboetas vão aproveitar dois erros defensivos dos dragões que devolveram a bola aos jogadores do Benfica em zona proibida, quer dizer próxima da área.

Ángel Di María, avançado argentino que regressou ao Benfica neste Verão, foi o primeiro a aproveitar com um remate de pé esquerdo que acabou no fundo da baliza de Diogo Costa aos 61 minutos.

Quanto ao segundo tento foi apontado pelo avançado croata Petar Musa aos 68 minutos, fechando assim o marcador.

De referir que o fim do jogo foi caótico. Pepe, defesa português do FC Porto, foi expulso aos 90 minutos por uma agressão ao defesa checo do Benfica, David Jurásek.

Em seguida, Wenderson Galeno marcou um tento, mas o golo foi invalidado visto que Gonçalo Borges, avançado português do FC Porto, controlou a bola com o braço, antes de dar a bola ao extremo brasileiro aos 90+4 minutos.

Por fim o treinador português do FC Porto, Sérgio Conceição, foi expulso por protestos aos 90+7 minutos, mas este recusou sair do banco de suplentes sem ter uma conversa com o árbitro da partida, Luís Godinho, um duelo de palavras que durou largos minutos.

O encontro terminou após 15 minutos de tempo adicional, quando o árbitro apenas tinha dado 8 minutos.

O Benfica conquistou a 9ª Supertaça da história, vencendo por 2-0 o clube da Cidade Invicta, mas continua longe do historial do FC Porto que arrecadou 23 vezes o troféu.

Petar Musa, avançado croata do SL Benfica. © LUSA - ESTELA SILVA

