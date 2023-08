47 anos depois da sua última missão à lua, Rússia lança nova sonda

Rússia

A Rússia procedeu esta madrugada ao lançamento rumo a lua da sua primeira sonda em 47 anos, no âmbito de uma missão cujo intuito relançar a Rússia como potência espacial, num contexto em que Moscovo tem estado de costas voltadas para o ocidente com o qual cooperava ainda recentemente nesta matéria, antes da invasão da Ucrânia.

Lançamento do foguetão Soyuz 2 com a sonda Luna-25, na madrugada deste 11 de Agosto de 2023, em Vostochny, na Rússia.

Pouco depois das 2 horas da madrugada locais, as autoridades russas lançaram a partir de Vostochny, a mais de 5 mil quilómetros,de Moscovo, o foguetão Soyuz-2 com a sonda Luna-25. De acordo com a Roscosmos, a agência espacial russa, o foguetão deveria chegar ao destino no dia 21 de Agosto.

Com um peso de cerca de 800 quilos e o tamanho de um pequeno veículo, a sonda Luna-25 terá um ano para explorar o pólo sul da lua, zona nunca até agora explorada, no intuito de analisar o solo, recolher amostras e tentar designadamente averiguar a possível existência de água na lua, depois de a NASA ter encontrado resquícios de agua gelada noutras zonas do astro.

Esta missão acontece num contexto em que escândalos de corrupção e problemas de financiamento têm feito com que a Rússia deixasse progressivamente de desempenhar o papel pioneiro que tinha no começo da conquista do espaço.

Por outro lado, a Rússia que até ainda há pouco tempo participava em programas espaciais internacionais, tem estado de costas voltadas com alguns dos seus antigos parceiros, devido ao conflito na Ucrânia. Vladimir Putin prometeu, contudo, que iria dar seguimento ao programa espacial russo, apesar das sanções internacionais.

O próprio director da Roscosmo, Iuri Borissov, reconhece porém que esta missão à lua é arriscada e estima que ela tem 70% de probabilidades de ser bem-sucedida. Em 2019, uma missão indiana para o sul da lua fracassou.

