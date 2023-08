Ciclismo

Francisco Campos: «Balanço positivo na primeira etapa da Volta com o quinto lugar»

A 84ª edição da Volta a Portugal em bicicleta prosseguiu nesta quinta-feira com a primeira etapa entre as cidades de Anadia e de Ourém numa distância de 188,5 quilómetros. O vencedor da etapa foi o venezuelano Leangel Rubén Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), numa etapa em que Francisco Campos da equipa angolana BAI - Sicasal - Petro de Luanda terminou no 5° lugar.

Texto por: Marco Martins

Publicidade Continuar a ler A maior prova de ciclismo em Portugal prosseguiu na quinta-feira com o triunfo do ciclista venezuelano Leangel Rubén Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) que se superiorizou ao sprint aos checos Daniel Babor e Tomáš Bárta, ambos da equipa espanhola Caja Rural - Seguros RGA. Na geral individual, o ciclista português Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) continua na liderança da prova e com a camisola amarela, isto apesar de ter o mesmo tempo do que Leangel Rubén Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua). A diferença fez-se nos milésimos do prólogo no dia anterior. De notar que o terceiro na geral, o checo Daniel Babor (Caja Rural - Seguros RGA), está a um segundo do primeiro lugar. A prova conta com 17 equipas, oito portuguesas, quatro espanholas (Caja Rural - Seguros RGA, Equipo Kern Pharma, Burgos-BH e Euskaltel - Euskadi), uma neo-zelandesa (Global 6 Cycling), uma alemã (BIKE AID), uma austríaca (Team Vorarlberg), uma neerlandesa (Universe Cycling Team) e uma angolana (BAI - Sicasal - Petro de Luanda). Este ano a equipa angolana conta com dois angolanos - Daniel Paiva e Hosana Gonçalves -, um português e quatro espanhóis. No entanto, um corredor já desistiu, Daniel Paiva. O melhor ciclista da equipa deste país da África austral nesta primeira etapa foi Francisco Campos que terminou na 5ª posição com o mesmo tempo do vencedor. O único atleta angolano ainda em prova, Hosana Gonçalves, terminou no 123° lugar a 20 minutos e 33 segundos do venezuelano, Leangel Rubén Linarez. Na geral individual, o melhor ciclista da equipa angolana é o espanhol Mikel Mujika que ocupa a 60ª posição a 23 segundos do líder da prova, Rafael Reis. Durante a Volta a Portugal, vamos seguir a prova de Francisco Campos que representa a única equipa angolana presente nesta competição. Neste primeiro dia de prova, Francisco Campos afirmou estar feliz com o quinto lugar conquistado e por ter subido ao pódio visto que foi o melhor português nesta primeira etapa. RFI: Que balanço podemos fazer da primeira etapa e desse quinto lugar ? E como foi esse sprint, com uma aproximação rapidíssima ? Francisco Campos: Balanço positivo na primeira etapa. Claramente, analisei a parte final da etapa e sabia que a aproximação iria ser muito rápida. Tentei colocar-me o melhor possível, mas tive de gastar muito e fiquei sem gás para o sprint final. RFI: O que dizer do dia da equipa ? Daniel desistiu, dois colegas de equipa atacaram nos últimos 20 km, e o quinto lugar do Francisco.. Francisco Campos:A equipa está bem, mostra-se activa e a tentar interferir na corrida, infelizmente tivemos uma perda prematura do Daniel. Da minha parte era finalizar nos primeiros e consegui estar na discussão da etapa em quinto. Subi ao pódio como melhor português para prémio de consolação. RFI: Hoje novamente uma chegada com características para o Francisco, é possível fazer melhor ? Francisco Campos: Esta sexta-feira será novamente um dia para os sprinters, diferente do de hoje. Provavelmente será um dia de lotaria no sprint final, mas penso que é possível fazer melhor.