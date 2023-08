Incêndios: “Provavelmente a pior catástrofe natural da história do Havai”

#Estados Unidos

O estado norte-americano do Havai sofreu, esta semana, os piores incêndios de sempre. Há registo, até agora, de 55 vítimas mortais, mas as autoridades locais avisaram que o número deverá aumentar. O Presidente Joe Biden declarou estado de catástrofe natural e o governador do estado, Josh Green, disse que é “provavelmente a pior catástrofe natural da história do Havai”.

Publicidade Continuar a ler

Os fogos começaram na terça-feira à noite e reduziram a cinzas a cidade turística de Lahaina, na ilha de Maui. Milhares de pessoas ficaram sem casas e o governador do Estado, Josh Green, alertou que “vão ser precisos vários anos para reconstruir Lahaina” e que receia que esta seja “a pior catástrofe natural da história do Havai”.

“Estamos perante a destruição total de Lahaina. Fomos de uma ponta à outra e não tenho dúvidas que a situação é desoladora. É um desastre. É, provavelmente, a pior catástrofe natural da história do Havai”, declarou Josh Green.

O fogo arrasou a cidadee houve quem falasse em “apocalipse” no paraíso havaiano que recebe anualmente dois milhões de turistas. Muitas pessoas fugiram para o mar para escapar ao fumo e às chamas. O Presidente Joe Biden declarou estado de catástrofe natural e prometeu toda a ajuda.

“Todos os nossos meios estão à disposição do povo do Havai. As suas casas e negócios foram destruídos e alguns perderam entes queridos. E ainda não acabou. As pessoas que perderam um ente querido ou cuja casa foi danificada ou destruída receberão ajuda imediatamente. Ordenei o envio de reforços para apoiar os bombeiros e as equipas de socorro que trabalham incansavelmente e arriscando as suas vidas. Vou garantir que o estado do Havai tenha toda a ajuda de que precisa”, declarou Joe Biden.

As operações de buscas continuam. Mais de 11.000 pessoas foram retiradas da ilha e as autoridades locais criaram centros de alojamento de emergência. O incêndio em Lahaina está controlado a 80%, enquanto o incêndio em Pulehu, 30 quilómetros a leste de Lahaina está circunscrito a 70%. A nuvem de fumo persiste e faz temer problemas respiratórios graves, nomeadamente nos idosos.

Este Verão, os incêndios florestais, provocados por um calor recorde, forçaram a evacuação de dezenas de milhares de pessoas na Grécia, Espanha, Portugal, Itália e na região ocidental do Canadá. As alterações climáticas, causadas pelo homem e impulsionadas pela utilização de combustíveis fósseis, estão a aumentar a frequência e a intensidade dos fenómenos meteorológicos extremos. Os cientistas alertam para a necessidade de os responsáveis governamentais reduzirem as emissões para evitar uma catástrofe climática.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro