Verão regista aumento de casos de covid-19 em todo o mundo

Os casos de covid-19 detectados em todo o mundo aumentaram 80% entre 10 de Julho e 6 de Agosto, mas a taxa de mortalidade caiu 57%. Os dados foram avançados, esta sexta-feira, pela Organização Mundial da Saúde que pediu aos países para não baixarem a guarda e que se queixou que estão a ser subnotificados óbitos e hospitalizações.

O aumento do número de casos de covid-19 coincide com a circulação de uma nova variante do vírus em países como Estados Unidos, Reino Unido e França. Entre 10 de Julho e 6 de Agosto foram reportados cerca de 1,5 milhões de casos, um aumento de 80% em relação ao mês anterior, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS). O número de mortes caiu 57% e ficou em 2.500. Porém, a OMS pediu aos países para não baixarem o alerta e queixou-se que estão a ser subnotificados óbitos e hospitalizações.

A organização indicou que apenas 25% dos países no mundo reportaram, em Julho, mortes por covid-19 e 11% comunicaram hospitalizações e entradas nas unidades de cuidados intensivos. O director-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advertiu que isso "não significa que os restantes países tenham deixado de ter mortes e hospitalizações, apenas não as notificaram". O responsável disse que apesar de "o risco de morte e casos graves" ser "menor do que há um ano" devido à crescente imunização da população, a OMS "continua a considerar alto o risco da covid-19 na saúde pública". Tedros Adhanom Ghebreyesus apelou aos Estados-membros para que mantenham determinadas medidas de prevenção, como a imunização de grupos de risco, e informem a organização sobre os óbitos e hospitalizações. Em vários países, como a França, estão previstas campanhas de vacinação para os grupos mais vulneráveis no Outono.

Na região do Pacífico Leste, as infecções aumentaram em 137% no último mês, acrescentou a OMS. As autoridades sanitárias nos Estados Unidos, Reino Unido, Índia, França e Japão também anunciaram uma subida no número de casos, embora moderada.

A OMS declarou em Maio o fim da covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional, mas continua a reunir-se regularmente para analisar a resposta ao vírus SARS-CoV-2, na origem da covid-19.

