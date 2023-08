Francisco Campos: «Estou contente pelo top-10, tentei estar na luta num sprint complicado»

Ciclismo

A Volta a Portugal em bicicleta prosseguiu nesta sexta-feira com a segunda etapa entre as cidades de Abrantes e de Vila Franca de Xira. O vencedor da etapa foi, novamente, o venezuelano Leangel Rubén Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua), numa etapa em que Francisco Campos da equipa angolana BAI - Sicasal - Petro de Luanda terminou no 10° lugar.

A maior prova de ciclismo em Portugal prosseguiu na sexta-feira com o segundo triunfo consecutivo do ciclista venezuelano Leangel Rubén Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) que se superiorizou ao sprint ao espanhol Miguel Ángel Fernández (Burgos-BH) e ao checo Daniel Babor (Caja Rural - Seguros RGA) na segunda etapa disputada entre as cidades de Abrantes e de Vila Franca de Xira numa distância de 177,3 quilómetros.

Na geral individual, o ciclista Leangel Rubén Linarez (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) é o novo camisola amarela, com sete segundo de vantagem em relação ao checo Daniel Babor (Caja Rural - Seguros RGA) e com dez segundos de vantagem em relação ao português Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor).

A prova conta com uma equipa angolana, BAI - Sicasal - Petro de Luanda, a única proveniente do continente africano.

Este ano a equipa angolana contou com dois ciclistas nacionais - Daniel Paiva e Hosana Gonçalves -, e também com um português e quatro espanhóis. Após Daniel Paiva ter desistido na quinta-feira, desta vez foi Hosana Gonçalves que acabou por abandonar a prova que fica então sem ciclistas angolanos.

O melhor ciclista da equipa deste país da África austral nesta segunda etapa foi Francisco Campos que terminou na 10ª posição com o mesmo tempo do vencedor.

Na geral individual, o melhor ciclista da equipa angolana é o espanhol Mikel Mujika que ocupa a 55ª posição a 33 segundos do líder da prova, Leangel Rubén Linarez.

Durante a Volta a Portugal, vamos seguir a prova de Francisco Campos que representa a única equipa angolana presente nesta competição.

Neste segundo dia de prova, Francisco Campos, cuja equipa não está talhada para as chegadas ao sprint, admitiu estar satisfeito com o décimo lugar conquistado e mostrou-se triste por Hosana Gonçalves ter também desistido após Daniel Paiva no dia precedente.

RFI: Quinto lugar na quinta, décimo lugar na sexta, o que representa este lugar e como decorreu esse sprint final na segunda etapa?

Francisco Campos: Depois de estar na luta na quinta, parti confiante no dia de sexta. Sabia que era um sprint que não se encaixava nas minhas características mas tentei estar na luta. Foi uma lotaria e sem leadout torna-se ainda mais difícil. Mas estou contente pelo top 10.

RFI: Como foi o dia para a equipa? Hosana desistiu, outros perderam tempo.. Foi mais complicado? Apenas três terminaram no pelotão..

Francisco Campos: Dias longos e com muito calor fazem sempre alguns estragos. Infelizmente perdemos o Jardel (ndr: Hosana Gonçalves). Chegamos 3 no pelotão com o Mikel (ndr: Mujika) a dar-me uma ajuda no final, o Pablo (ndr: García) sem perder tempo e continuar na luta pela camisola branca. Os restantes ficaram para trás para poupar energia para os próximos dias.

RFI: Sábado, mais um dia de sprint? O final é diferente em relação aos dois precedentes sprints?

Francisco Campos:Este sábado, mais um dia de sprint, muito mais para as minhas características. Diferente dos dois primeiros dias, será um sprint muito mais selectivo, vamos ver se os sprinters puros vão aguentar este final.

RFI: A sua opinião sobre Leangel Rubén Linarez? Duplo vencedor e agora camisola amarela…

Francisco Campos: Linarez tem muita classe, o melhor sprinter a correr em Portugal, tem uma equipa totalmente talhada para os sprints e estão a tirar partido disso. Muito merecido o que estão a fazer até agora.

Francisco Campos (esquerda), ciclista da BAI-Sicasal-Petro de Luanda. © Cortesia BAI-Sicasal-Petro de Luanda

