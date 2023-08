Futebol Feminino: França fora do Mundial, Austrália nas meias-finais

Futebol Feminino

Os últimos dois quartos-de-final do Campeonato do Mundo de futebol feminino decorreram este sábado na Austrália. A França e a Colômbia foram eliminadas, enquanto a Austrália e a Inglaterra seguem em frente.

A Austrália apurou-se para as meias-finais do Mundial de futebol feminino.

Em Brisbane, em território australiano, a selecção francesa foi derrotada pelo único país organizador ainda em prova, a Austrália.

A jogar em casa, as australianas dominaram os 90 minutos de jogo, mas sem conseguirem abrir o marcador.

As francesas estiveram algo apáticas e estiveram perto de sofrer vários golos, mas tanto a guarda-redes Pauline Peyraud-Magnin, como a luso-francesa Elisa De Almeida conseguiram evitar o tento australiano.

No prolongamento, as duas equipas pareciam cansadas e sem forças para fazer a diferença, o que ditou o empate sem golos no fim do encontro.

Na marcação das grandes penalidades, as ‘Matildas’, alcunha das australianas, conseguiram arrecadar a vitória por 7-6 frente às francesas.

Inglaterra eliminou a Colômbia

No outro jogo deste sábado, a Inglaterra derrotou a Colômbia por 2-1 em Sydney, em território australiano.

As colombianas abriram o marcador com um tento apontado aos 44 minutos por Leicy Santos, no entanto a vantagem vai ser de curta duração visto que a britânica Lauren Hemp empatou aos 45+6 minutos, num erro da guarda-redes Catalina Pérez que largou a bola à frente da adversária.

Na segunda parte, as inglesas vão conseguir dar a volta ao resultado com um tento de Alessia Russo aos 63 minutos de jogo.

A Inglaterra acabou por vencer por 2-1 a Colômbia que, apesar dos esforços, não conseguiu empatar.

Nas meias-finais as inglesas vão medir forças com as australianas.

Recorde-se que Brasil e Portugal, as duas únicas selecções lusófonas, presentes no Mundial, foram eliminadas na fase de grupos.

O Mundial de futebol feminino decorre até dia 20 de Agosto na Nova Zelândia e na Austrália.

A Inglaterra apurou-se para as meias-finais do Mundial. © REUTERS - CARL RECINE

