Futebol Feminino: Japão eliminado, Suécia nas meias-finais do Mundial

Futebol Feminino

O Campeonato do Mundo de futebol feminino entrou na fase dos quartos-de-final e já há uma surpresa. O Japão perdeu por 2-1 frente à Suécia, e é a última selecção, que já venceu o Mundial, a ser eliminada, isto significa que um novo país vai inscrever o seu nome no historial da competição.

A Suécia apurou-se para as meias-finais do Mundial.

Japão, Estados Unidos, Noruega e Alemanha, as únicas nações que venceram o Mundial, ficaram pelo caminho.

No Estádio Eden Park, em Auckland na Nova Zelândia, a selecção japonesa, que tinha vencido os três jogos da fase de grupos e o encontro dos oitavos sofrendo apenas um golo, teve muitas dificuldades frente à Suécia.

As suecas também venceram os três jogos da fase de grupos, mas tiveram de passar pela marcação das grandes penalidades para eliminar as norte-americanas por 5-4 após o empate sem golos no fim do tempo regulamentar e do prolongamento.

A selecção sueca abriu o marcador ainda na primeira parte com um tento de Amanda Ilestedt aos 32 minutos.

A Suécia estava melhor no jogo e o Japão não conseguia contrariar essa dominação. As suecas ampliaram a vantagem aos 51 minutos com um tento de Filippa Angeldahl de grande penalidade.

A perder por 2-0, as japonesas vão reagir, mas vão falhar muitas oportunidades. Aos 76 minutos, Riko Ueki falhou uma grande penalidade, impedindo o Japão de reduzir o marcador.

Isso apenas aconteceu aos 87 minutos com um tento de Honoka Hayashi. As japonesas vão tentar tudo para empate mas não vão conseguir.

A Suécia venceu por 2-1 o Japão e apurou-se para as meias-finais da prova que decorre na Nova Zelândia e na Austrália.

Espanha eliminou as vice-campeãs do mundo

No outro jogo de sexta-feira, a Espanha derrotou os Países Baixos por 2-1 após o tempo regulamentar e o prolongamento.

As espanholas apenas abriram o marcador com um tento de Mariona Caldentey, de grande penalidade, aos 81 minutos, isto antes das neerlandesas empatarem aos 90+1 minutos por Stefanie van der Gragt.

Tudo ficou definido no prolongamento. A avançada de 19 anos do FC Barcelona, a hispano-equato-guineense Salma Paralluelo, apontou o golo decisivo aos 111 minutos.

As espanholas venceram por 2-1 os Países Baixos após prolongamento em Wellington, a capital neo-zelandesa.

As finalistas do Mundial 2019, que decorre em França, foram eliminadas. Os Estados Unidos perderam frente à Suécia, enquanto que as neerlandesas foram derrotadas pela Espanha.

Nas meias-finais as espanholas vão medir forças com as suecas.

Recorde-se que Brasil e Portugal, as duas únicas selecções lusófonas, presentes no Mundial, foram eliminadas na fase de grupos.

O Mundial de futebol feminino decorre até dia 20 de Agosto na Nova Zelândia e na Austrália.

Troféu do Campeonato do Mundo Feminino. © AFP - CHRISTOPHE SIMON

