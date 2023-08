Ciclismo

Francisco Campos: «Foi um dia difícil para mim, mas tentei e vou tentar entrar nas fugas»

A Volta a Portugal em bicicleta prosseguiu esta segunda-feira com a quinta etapa entre as cidades de Mação e de Covilhã (Torre). O vencedor da etapa foi o espanhol Delio Fernández (APHotels and Resorts - Tavira), numa etapa em que Francisco Campos da equipa angolana BAI - Sicasal - Petro de Luanda terminou no 100° lugar.

Volta a Portugal. © Cortesia Matias Novo / Podium Events

Texto por: Marco Martins

A prova portuguesa prosseguiu nesta segunda-feira com o primeiro triunfo para o ciclista espanhol Delio Fernández (APHotels and Resorts - Tavira) que chegou isolado ao alto da Torre com seis segundos de vantagem em relação ao suíço Colin Stüssi (Team Vorarlberg) e com 19 segundos de vantagem em relação ao espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel - Euskadi) na quinta etapa disputada entre as cidades de Mação e de Covilhã (Torre) numa distância de 184,3 quilómetros. Na geral individual, a classificação é a mesma da etapa, o ciclista espanhol Delio Fernández (APHotels and Resorts - Tavira) veste agora a camisola amarela de líder da Volta a Portugal, com cinco segundos de vantagem em relação ao suíço Colin Stüssi (Team Vorarlberg) e com dez segundos de vantagem em relação ao espanhol Txomin Juaristi (Euskaltel - Euskadi). A prova conta com uma única proveniente do continente africano, a equipa angolana BAI - Sicasal - Petro de Luanda. A equipa de Angola contou com dois ciclistas nacionais - Daniel Paiva e Hosana Gonçalves -, que já desistiram, e ainda conta com um português - Francisco Campos - e quatro espanhóis - José Manuel Gutierrez, Pablo García, Unai Esparza e Mikel Mujika. O melhor ciclista da equipa deste país da África austral nesta quinta etapa foi Mikel Mujika que terminou na 47ª posição a 11 minutos e 38 segundos do vencedor da etapa. Na geral individual, o melhor ciclista da equipa angolana é o espanhol Mikel Mujika que ocupa a 42ª posição a 11 minutos e 52 segundos do líder da prova, Delio Fernández. De notar que o espanhol Pablo García, de 22 anos, da BAI - Sicasal - Petro de Luanda liderava a classificação da juventude, mas acabou por perder a liderança, ocupando agora a quarta posição a 16 minutos e 44 segundos do líder da classificação, o português Afonso Eulálio (ABTF Betão - Feirense). Durante a Volta a Portugal, continuamos a seguir a prova de Francisco Campos que representa a única equipa angolana presente nesta competição. Após a quinta etapa da prova, Francisco Campos afirmou que a chegada ao alto da Torre foi difícil, mas admitiu que vai continuar a tentar atacar e entrar nas fugas. RFI: Como foi o dia para o Francisco? Francisco Campos: Dia difícil para mim e para todos porque foi uma etapa com 4600 de desnível e cerca de 6h de etapa. RFI: Como foi o dia para a equipa ? O Pablo perdeu a camisola branca… Francisco Campos: O Pablo perdeu a camisola branca porque teve um dia menos bom, esteve doente há dois dias com febre e sabíamos que hoje (ndr: segunda-feira) seria difícil defender a camisola. O resto da equipa tentou lutar como pôde. RFI: Esta terça-feira, um terreno montanhoso, mas menos do que na segunda-feira, uma fuga pode ser possível para si ou para alguém da equipa? Francisco Campos: Na segunda-feira tentei estar na fuga e na terça voltarei a tentar. Não sei o que vai acontecer na terça mas admito que era difícil para a fuga. RFI: Delio Fernández na frente, bem como as equipas espanholas, mas não foi o caso da Glassdrive que ficou longe dos primeiros lugares apesar de ter o vencedor do ano passado, Mauricio Moreira, e o segundo classificado em 2022, Frederico Figueiredo… O que pensar deste primeiro dia de montanha? Francisco Campos: Ninguém esperava a classificação deste jeito depois da etapa da Torre, parece uma revolução no ciclismo em Portugal. É bonito ver a corrida em aberto com muitas equipas a poderem estar na discussão. Por outro lado vai tornar a corrida muito mais imprevisível. Francisco Campos, ciclista português.