Francisco Campos: «Três vezes no top-10, e mais três presenças no pódio, é muito bom para a equipa»

A Volta a Portugal em bicicleta prosseguiu este domingo com a quarta etapa entre as cidades de Estremoz e de Castelo Branco. O vencedor da etapa foi o checo Daniel Babor (Caja Rural - Seguros RGA), numa etapa em que Francisco Campos da equipa angolana BAI - Sicasal - Petro de Luanda terminou no 35° lugar.

A maior prova de ciclismo em Portugal prosseguiu neste domingo com o primeiro triunfo para o ciclista checo Daniel Babor (Caja Rural - Seguros RGA) que se superiorizou ao sprint ao espanhol Andoni López de Abetxuko (Euskaltel - Euskadi) e ao português João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) na quarta etapa disputada entre as cidades de Estremoz e de Castelo Branco numa distância de 184,5 quilómetros.

Na geral individual, o ciclista português João Matias (Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua) veste agora a camisola amarela de líder da Volta a Portugal, com dois segundos de vantagem em relação ao português Rafael Reis (Glassdrive Q8 Anicolor) e com seis segundos de vantagem em relação ao alemão Lukas Meiler (Team Vorarlberg).

A prova conta com uma equipa angolana, BAI - Sicasal - Petro de Luanda, a única proveniente do continente africano.

Este ano a equipa angolana contou com dois ciclistas nacionais - Daniel Paiva e Hosana Gonçalves -, que já desistiram, e também com um português e quatro espanhóis.

O melhor ciclista da equipa deste país da África austral nesta segunda etapa foi Francisco Campos que terminou na 35ª posição com o mesmo tempo do vencedor

Na geral individual, o melhor ciclista da equipa angolana é o espanhol Mikel Mujika que ocupa a 41ª posição a 25 segundos do líder da prova, João Matias.

De notar que o espanhol Pablo García, de 22 anos, da BAI - Sicasal - Petro de Luanda lidera a classificação da juventude com três segundos de vantagem em relação ao português Afonso Eulálio (ABTF Betão - Feirense).

Durante a Volta a Portugal, continuamos a seguir a prova de Francisco Campos que representa a única equipa angolana presente nesta competição.

Após a quarta etapa da prova, Francisco Campos não estava satisfeito com o resultado, ele que também fez um balanço dos primeiros dias da prova para a equipa angolana.

RFI: 35° lugar, Não era o esperado.. O que nos pode dizer desta etapa e deste final algo atribulado?

Francisco Campos: Este domingo, não consegui o melhor resultado. Um final de etapa muito stressante e louco. Todos sabiam da exigência técnica deste final e todos queriam entrar nos últimos 2km na frente. Nos últimos 500 metros estava na roda do Babor e ele colocou-nos todos em risco ao empurrar o António Carvalho. Tive de travar a fundo e perdi o momento.

RFI: Como foi o dia para a equipa? O Pablo caiu... Mas conservou a camisola branca... É importante essa liderança?

Francisco Campos: No geral foi um dia positivo para a equipa porque mesmo com a queda o Pablo manteve a camisola branca. É uma camisola e é um pódio, há muitas equipas que ainda não pisaram este pódio. Para esta equipa já ter estado 3 vezes no pódio em 5 dias é incrível.

RFI: Que balanço podemos fazer desta primeira parte da Volta, antes da montanha? Para si e para a equipa...

Francisco Campos: Como referi, temos de estar super contentes com a prestação da equipa. Orçamento super reduzido em relação a quase todas as equipas presentes. Três vezes no top-10, e mais três presenças no pódio, é muito bom.

RFI: A partir desta segunda-feira, qual será o papel do Francisco? E a estratégia da equipa?

Francisco Campos: Pessoalmente passará por uma etapa de transição e tentar poupar alguma energia depois destes 4 dias em que tive de estar na disputa. A equipa irá tentar defender o Pablo como objectivo principal nesta segunda-feira, na Torre ele terá de sofrer e dar o seu melhor.

Francisco Campos, ciclista da BAI-Sicasal-Petro de Luanda. © Cortesia BAI-Sicasal-Petro de Luanda

01:19 Francisco Campos, ciclista português 14-08-2023

