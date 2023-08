Futebol: Manchester City entrou a vencer na defesa do título

Futebol

O Manchester City venceu por 3-0 na deslocação ao terreno do Burnley na primeira jornada do campeonato inglês de futebol, versão 2023/2024.

Erling Haaland, avançado norueguês do Manchester City.

O Manchester City perdeu já esta temporada o primeiro troféu da temporada, a Community Shield, a Supertaça inglesa, tendo sido derrotado pelo Arsenal por 4-1 na marcação das grandes penalidades após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar. Pela terceira vez consecutiva os pupilos do treinador espanhol Pep Guardiola perderam esse troféu.

No entanto, no campeonato, na jornada inaugural, os ‘Citizens’ entraram da melhor forma na defesa do título.

Na deslocação ao terreno do Burnley, a equipa do Manchester City acabou por arrecadar um triunfo fácil por 0-3 com golos apontados pelo avançado norueguês Erling Haaland, que bisou, e pelo médio espanhol Rodri Hernández.

Arsenal segue ritmo dos ‘Citizens’

Os ‘Gunners’, que venceram a Supertaça, também entraram a vencer nesta liga inglesa com um triunfo por 2-1 frente ao Nottingham Forest. Os dois golos do Arsenal foram apontados pelos britânicos Eddie Nketiah e Bukayo Saka, enquanto o único tento dos ‘Tricky Trees’ foi da autoria do nigeriano Taiwo Awoniyi.

A equipa de Londres continua na senda das vitórias e dos bons resultados visto que na época passada o clube terminou no segundo lugar atrás do Manchester City.

Newcastle, primeiro líder

O primeiro líder da Premier League é o Newcastle. Os ‘Magpies’, que ficaram no quarto lugar na época passada, venceram por 5-1 o Aston Villa, na jornada inaugural, no St James Park, com tentos marcados pelo italiano Sandro Tonali, pelo britânico Callum Wilson, pelo também britânico Harvey Barnes, e pelo sueco Alexander Isak.

Uma entrada a todo o gás para a equipa do Newcastle, bem como para o Brighton & Hove Albion que derrotou o Luton Town por 4-1, para o Crystal Palace que venceu por 1-0 o Sheffield United, e para o Fulham que derrotou o Everton por 1-0.

No jogo grande da jornada inaugural, o Chelsea empatou em casa, em Stamford Bridge, a uma bola frente ao Liverpool.

O golo dos ‘Blues’ foi apontado pelo francês Axel Disasi, enquanto o tento dos ‘Reds’ foi marcado pelo colombiano Luis Díaz.

De notar ainda que o Tottenham empatou a duas bolas na deslocação ao terreno do Brentford, e o West Ham empatou a uma bola frente ao Bournemouth.

Por fim o Manchester United entra hoje, segunda-feira 14 de Agosto, em acção frente ao Wolverhampton em Old Trafford.

Futebol. Imagem de Ilustração. © AFP - GLYN KIRK

