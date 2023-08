Futebol

Futebol: Real e Atlético entram a vencer, FC Barcelona cedeu pontos

A primeira jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol ficou encerrada com o triunfo por 3-1 do Atlético Madrid frente ao Granada. Nesta jornada inaugural, o Real Madrid venceu, enquanto o FC Barcelona empatou.

Publicidade Continuar a ler A Liga Espanhola de futebol arrancou com um mau resultado para o detentor do título, o FC Barcelona, enquanto os clubes madrilenos, o Real e o Atlético, principais rivais do clube catalão. FC Barcelona sem inspiração frente ao Getafe O FC Barcelona começa a defesa do título de campeão com um empate sem golos na deslocação ao terreno do Getafe. Os 'Blaugranas' dominaram com 75% de posse de bola contra 25% para o clube da região de Madrid. Os catalães estiveram em destaque na parte ofensiva visto que remataram 14 vezes, inclusive quatro à baliza, e também se destacaram da pior maneira visto que o clube terminou o jogo com dez elementos após a expulsão do avançado brasileiro Raphinha. De notar que o Getafe também acabou com dez elementos visto que Jaime Mata também foi expulso. O resultado fixou-se num empate sem golos entre as duas equipas. O FC Barcelona cedeu pontos na jornada inaugural. Real Madrid e Atlético Madrid com triunfos O Real Madrid deslocou-se ao terreno do Athletic Bilbau e venceu por 0-2 com tentos apontados pelo avançado brasileiro Rodrygo e pelo médio ofensivo britânico Jude Bellingham. O único ponto negativo neste jogo é a lesão do defesa central brasileiro Éder Militão que vai ficar fora dos relvados durante toda a temporada, uma má notícia para os 'Merengues' que não podem, já, contar com o guarda-redes belga Thibaut Courtois. O Atlético Madrid, em casa, derrotou o Granada por 3-1 com tentos apontados pelos espanhóis Álvaro Morata e Marcos Llorente, e pelo neerlandês Memphis Depay para os 'Colchoneros', enquanto o único golo dos 'Nazaríes' foi marcado pelo espanhol Samu Omorodion. De notar que a segunda jornada da liga espanhola da primeira divisão de futebol decorre entre 18 e 21 de Agosto. Antoine Griezmann (centro), avançado luso-francês do Atlético Madrid.