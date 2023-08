Índia

Índia: Cerca de 60 mortos após chuvas torrenciais

As monções têm provocado deslizamentos de terra no estado de Himachal Pradesh, no Norte do país, o que acabou por ceifar a vida a cerca de 60 pessoas na segunda-feira 14 de Agosto. É a segunda inundação mortífera na região durante o Verão.

Cerca de 60 mortos após chuvas torrenciais na Índia. © AP - Pradeep Kumar

Texto por: Marco Martins

Publicidade Continuar a ler As chuvas torrenciais eram intensas há dois dias neste estado turístico situado perto dos Himalaias. As autoridades proibiram a visita de templos e parou as peregrinações. No entanto, cerca de cinquenta pessoas participaram numa cerimónia num templo hindu em Shimla, a capital local. O desabamento do templo ceifou a vida a dez pessoas, e “esse número pode aumentar, pois ainda há cerca de 20 pessoas sob os escombros”, segundo o ministro-chefe deste estado, Sukhvinder Singh Sukhu. Deslizamentos de terra ocorreram em todo o estado e acabaram por matar vários habitantes, aliás as imagens correram mundo, com água e lama a levar tudo no seu caminho: casas, pontes e estradas. O estado de Himachal Pradesh já tinha sofrido inundações mortíferas durante o mês de Julho e a situação não vai acalmar visto que segundo as previsões meteorológicas as chuvas vão continuar até pelo menos 18 de Agosto. NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro Acompanhe toda a actualidade internacional fazendo download da aplicação RFI