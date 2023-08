Futebol: Benfica entrou a perder, FC Porto e Sporting CP na frente

Futebol

A primeira jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol ficou encerrada com o triunfo do Boavista por 3-2 frente ao Benfica, isto enquanto FC Porto e Sporting CP venceram nesta jornada inaugural.

O actual campeão de Portugal, o SL Benfica, entrou a perder na defesa do título conquistado no ano passado com uma derrota na deslocação ao terreno do Boavista.

Expulsão e erros individuais custam triunfo aos encarnados

No Estádio do Bessa, na cidade do Porto, o Boavista acolheu e derrotou o Benfica por 3-2. Os golos axadrezados foram apontados pelo eslovaco Róbert Bozeník, que bisou, e pelo português Bruno Lourenço, de grande penalidade, isto enquanto os tentos encarnados foram marcados pelo argentino Ángel Di María e pelo português Rafa Silva.

O Benfica até entrou melhor, estando a vencer no intervalo por 1-0, no entanto no início da segunda parte o avançado croata Petar Musa foi expulso e complicou a tarefa dos lisboetas.

Após o empate axadrezado, os encarnados colocaram-se na frente do marcador aos 75 minutos com o tento de Rafa Silva.

No entanto, após um erro defensivo, o Boavista empatou de grande penalidade aos 90 minutos, antes de vencer o encontro aos 90+13 minutos com um novo erro encarnado que deixou o avançado Róbert Bozeník isolado frente ao guarda-redes grego Odysseas Vlachodimos. O futebolista eslovaco colocou o esférico no fundo da baliza e ofereceu os três pontos ao Boavista.

Entrada complicada do SL Benfica na defesa do título, enquanto os adversários entraram a vencer.

FC Porto e Sporting CP: sofreram, mas venceram

O FC Porto deslocou-se ao terreno do Moreirense e venceu por 1-2. No entanto, a equipa da casa até esteve a vencer com um tento do neerlandês Godfried Frimpong.

Os dragões conseguiram a reviravolta com dois golos apontados em sete minutos pelo espanhol Toni Martínez e pelo brasileiro Wendell, este último sendo expulso no tempo adicional da segunda parte.

O Sporting CP entrou melhor no encontro que decorreu no Estádio José Alvalade com dois golos, em apenas um minuto, apontados pelo reforço sueco Viktor Gyökeres aos 14 e 15 minutos.

Na segunda parte o Vizela vai reagir e também marcar dois tentos marcados em dois minutos pelo francês Samuel Essende e pelo português Nuno Moreira.

Os leoninos sofreram, mas conseguiram arrecadar os três pontos com um terceiro golo aos 90+8 minutos do avançado português Paulinho. O Sporting CP venceu por 3-2 o Vizela.

Gil Vicente na liderança

O Gil Vicente é o primeiro líder da Liga Portuguesa da primeira divisão de futebol após ter derrotado o Portimonense por 5-0.

No que diz respeito aos maus arranques, de notar a derrota caseira do Sporting de Braga, terceiro classificado na época passada, que perdeu por 1-2 frente ao Famalicão.

Por fim, eis os outros resultados: Farense 0-3 Casa Pia, Rio Ave 2-0 Chaves, Estrela da Amadora 0-1 Vitória de Guimarães e Arouca 4-3 Estoril.

A segunda jornada da liga portuguesa decorre entre 18 e 21 de Agosto.

Festejos dos jogadores do Gil Vicente após o triunfo por 5-0 frente ao Portimonense. © LUSA - MANUEL FERNANDO ARAÚJO

