Futebol Feminino: Espanha na final do Mundial

A selecção espanhola apurou-se para a primeira final na sua história do Mundial de futebol feminino que decorre na Nova Zelândia e na Austrália.

A tarefa não era fácil para a selecção espanhola que alcançou pela primeira vez as meias-finais no Mundial de futebol feminino. Frente à Suécia, as espanholas tinham alguma falta de experiência perante uma nação que já tinha participado em quatro meias-finais, inclusive uma final em 2003, há 20 anos.

Primeira parte sem golos…

A Espanha terminou no segundo lugar no Grupo C, atrás do Japão, com seis pontos após ter vencido a Costa Rica por 3-0 e a Zâmbia por 5-0, no entanto frente às japonesas, as espanholas foram goleadas por 4-0, o que significava que elas não eram favoritas perante as suecas.

A Suécia, para além de terminar no primeiro lugar no grupo G com nove pontos, o que significa três triunfos em três jogos, venceu os Estados Unidos por 5-4 na marcação das grandes penalidades, após o empate sem golos nos oitavos, e derrotou o Japão nos quartos por 2-1. As suecas eram favoritas nesta meia-final.

A primeira parte no Estádio Eden Park, em Auckland, na Nova Zelândia, acabou com um triste resultado, um empate sem golos.

… Segunda parte a todo o gás

O jogo apenas começou a ser emotivo a partir dos 81 minutos com o tento que abriu o marcador, apontado pela espanhola com origens equato-guineenses do FC Barcelona, Salma Paralluelo, que entrou no decorrer da segunda parte.

A vencer por 1-0, as espanholas pensavam ter feito o mais difícil, mas não foi o caso.

Aos 88 minutos, a sueca Rebecka Blomqvist, jogadora do Wolfsburgo, empatou a uma bola, dando alguma esperança ao país europeu de poder dar a reviravolta no marcador.

Algo que não vai acontecer. Um minuto após o golo da Suécia, quer dizer aos 89 minutos, foi Olga Carmona, jogador do Real Madrid, que marcou o tento decisivo, oferecendo o apuramento inédito para a final do Campeonato do Mundo de futebol feminino que decorre na Nova Zelândia e na Austrália.

De notar que a selecção espanhola viveu momentos complicados antes do Mundial visto que várias jogadoras boicotaram a competição. Essas atletas exigiam a demissão do seleccionador, Jorge Vilda. Apesar do ambiente não ser o melhor dentro do balneário, a Espanha está na final e espera pela adversária.

A outra meia-final decorre a 16 de Agosto entre a Austrália e a Inglaterra em território australiano, na cidade de Sydney, onde vai também decorrer a final a 20 de Agosto.

