Trump indiciado de tentativa de manipulação eleitoral no Estado da Geórgia

O antigo Presidente americano Donald Trump foi formalmente acusado ontem juntamente com outros 18 dos seus conselheiros de tentativa de manipulação dos resultados eleitorais no Estado da Geórgia, aquando das presidenciais de Novembro de 2020. Trata-se da quarta acusação criminal contra o líder republicano em menos de seis meses.

O acto de acusação de 98 páginas elaborado ao cabo de dois anos de investigação por Fani Willis, procuradora do condado de Fulton, na Geórgia, abrange 19 acusados, entre os quais -para além de Trump- figuram os seus advogados Rudy Giuliani e John Eastman.

Ao ordenar que se entreguem voluntariamente às autoridades judiciais até ao dia 25 de Agosto, a acusação refere que o antigo Presidente "e os outros acusados recusaram-se a aceitar a derrota de Trump e envolveram-se numa conspiração, de forma voluntária e consciente, para alterarem ilegalmente o resultado da eleição" de 2020.

Entre os 41 tipos de infracção de que são suspeitos Donald Trump e os seus co-acusados, constam falsas declarações e tentativas de pressões sobre congressistas e responsáveis eleitorais para a validação de resultados fictícios. De acordo com a acusação, Trump, suspeito de 13 infracções, telefonou ao secretário de Estado da Geórgia na altura da contagem dos votos para que ele "encontrasse" os cerca de 12 mil votos que faltavam para ele vencer as presidenciais nesse Estado.

"A caça às bruxas continua", reagiu Trump na sua rede social ao denunciar uma manipulação."Por que motivo não me acusaram formalmente há dois anos e meio? Porque queriam fazê-lo no meio da minha campanha política", denunciou ainda o ex-chefe de Estado que pretende brigar as presidenciais do ano que vem.

"A lei é totalmente imparcial", retorquiu ontem à noite a procuradora Fani Willis ao dizer que as suas decisões "se baseiam nos factos e na lei".

Recorde-se que Trump já é alvo de acções penais em três outros casos, os pagamentos efectuados à actriz Stormy Daniels para ela guardar o silêncio sobre o seu alegado relacionamento adúltero em 2006, a posse ilegal de documentos confidenciais depois de deixar a presidência, bem como a sua possível responsabilidade no ataque contra o Capitólio em Janeiro de 2021.

Refira-se ainda que Donald Trump foi condenado em Maio por um tribunal civil de Nova Iorque a pagar 5 milhões de Dólares de indemnizações a uma ex-jornalista da qual foi considerado responsável pela agressão sexual em 1996.Também este ano, em Janeiro, a Trump Organization foi condenada em Nova Iorque a pagar uma multa máxima de 1,6 milhão de Dólares por fraude financeira e fiscal.

