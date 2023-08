Tunísia: Naufrágio faz cinco mortos e sete desaparecidos

Tunísia

Cinco migrantes tunisinos morreram e outras sete pessoas estão desaparecidas, na sequência de um naufrágio na Tunísia de uma embarcação que tentava chegar à costa italiana, avança a agência France Press.

O incidente ocorreu em Sfax, o ponto de partida de muitos migrantes quedecidem atravessar oMediterrâneo central rumo à Itália. De acordo com o porta-voz do tribunal, “cinco migrantes tunisinos morreram e outras sete pessoas estão desaparecidas”, na sequência do naufrágio da embarcação, precisando que “23 pessoas foram socorridas”.

Sfax, a segunda cidade da Tunísia, tornou-se desde o início do ano o epicentro das tentativas de travessia ilegal do Mediterrâneo, a partir das costas da Tunísia, situadas,a menos de 130 quilómetros da ilha, a italiana de Lampedusa.

O tribunal de Sfax já anunciou a abertura de uma investigação para determinar as causas do acidente.

"É possível que a embarcação transportasse um pequeno número de cidadãos da África subsariana e que se encontrem entre os desaparecidos", disse o porta-voz, sublinhando ainda que prosseguem as buscas para encontrar sobreviventes.

Na passada sexta-feira ocorreu outro naufrágio, em Gabès, também uma cidade portuária a 150 quilómetros a sul de Sfax, a apenas 120 metros da costa. Morreu um jovem de 20 anos, de origem tunisina, assim como de um bebé cujos pais foram resgatados, juntamente com mais 11 tunisinos. Outras cinco pessoas continuam desaparecidas.

A organização não-governamental “Mediterranea Saving Humans” referiu esta segunda-feira, 14 de Agosto, que cerca de 100 mil migrantes chegaram a Itália este ano, mais do dobro em relação aos 45. Mil registados no mesmo período do ano passado. De acordo com o último relatório da Agência de Refugiados da ONU, dos cerca de 100 mil migrantes, 37 mil saíram da Tunísia, enquanto a guarda costeira tunisina interceptou mais de 23 mil pessoas que tentavam atravessar ilegalmente Mediterrâneo.

Desde que a União Europeia e a Tunísia assinaram, no mês de Julho, um acordo em que o país africano se comprometeu a cooperar com Bruxelas em matéria de migração,em troca de um pacote de ajuda financeira estimado na totalidade em cerca de 900 milhões de euros, que a Tunísia começou uma campanha de deportações, desencadeando uma vaga de expulsões em massa de migrantes da Tunísia para a Líbia e para a Argélia.

