Ucrânia acusa a Rússia de atacar armazéns de cereais em Odessa

Ucrânia/Rússia

A Ucrânia acusou a Rússia de ter lançado dois ataques de drones contra os armazéns de cereais num porto do Danúbio, na região de Odessa. Por sua vez, a Rússia afirma ter abatido três drones ucranianos na região de Kaluga, a sudoeste de Moscovo, numa altura em que têm aumentado os ataques com aeronaves não tripuladas contra a capital russa.

A Ucrânia acusou a Rússia de ter lançado ataques com drones contra armazéns de cereais num porto do Danúbio, na região de Odessa.

O Ministério russo da Defesa informou, através da plataforma Telegram, ter impedido um ataque ucraniano com "três aparelhos aéreos não tripulados (...) na região de Kaluga".

O Ministério da defesa acrescentou ainda que “todos os drones foram detectados e destruídos a tempo pelos sistemas de defesa aérea russos", que o ataque não causou vítimas ou danos materiais.

Os ataques de drones em territórios controlados pela Rússia aumentaram nas últimas semanas, tendo principalmente como alvo Moscovo e a península da Crimeia, anexada pelos russos em 2014. Esta é a quinta vez que a Rússia afirma ter abatido drones na região de Kaluga desde o início do mês, com o último registado no sábado.

Drones russos atingiram armazéns de cereais em Odessa

Por sua vez, o governador da região de Odessa, Oleg Kiper, acusou a Rússia de ter lançado dois ataques de drones contra os armazéns de cereais num porto do Danúbio, na região de Odessa.

“Terroristas russos realizaram dois ataques de drones na região de Odessa durante a noite”, anunciou.

No entanto, Oleg Kiper não especificou qual dos portos foi atacado. A Ucrânia tem dois portos internacionais no rio Danúbio – Reni e Izmail. Ambos já foram alvo de ataques. O ataque surge no dia em que um porta-contentores deixou o porto de Odessa, no âmbito de um novo corredor temporário para navios mercantes.

A Ucrânia disse esta quarta-feira, 16 de Agosto, ter recuperado a cidade de Ourojaine, na região de Donetsk.

