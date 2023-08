Ucrânia/Rússia

Exportação de cereais retoma na Ucrânia apesar das ameaças russas

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky qualificou de "etapa importante" a saída do primeiro cargueiro comercial do porto de Odessa, no Mar Negro, lançando claramente um desafio à Rússia que ameaçou atacar qualquer navio visto que os russos colocaram um ponto final no acordo que permitia à Ucrânia exportar os seus cereais.

Texto por: Marco Martins

Publicidade Continuar a ler A saída do cargueiro 'Joseph Schulte', com bandeira de Hong Kong, ocorreu apesar dos bombardeamentos nocturnos, possivelmente russos, contra infra-estruturas ucranianas que contêm cereais, no Rio Danúbio, na Região de Odessa. Esse navio navega ao longo do corredor provisório estabelecido para as embarcações civis, anunciou Oleksandre Koubrakov, ministro ucraniano encarregado das infra-estruturas. Durante a tarde, o navio 'Joseph Schulte' estava a caminho do porto turco de Ambarli no Mar de Mármara. O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky regozijou-se deste passo realizado pela Ucrânia. Recorde-se que as autoridades ucranianas tinham anunciado a abertura 'provisória' desses corredores marítimos, isto apesar da atitude dos russos que ameaçaram um cargueiro que se dirigia para Izmail, porto no Rio Danúbio, no Sul da Ucrânia. Esse rio acaba por ser a principal via para a saída de produtos agrícolas ucranianos desde que Moscovo rasgou em Julho o acordo de exportação dos cereais, principal fonte de rendimento de Kiev. De notar que os ataques, presumíveis, russos fizeram "estragos em armazéns de cereais", disse o governador da região de Odessa, Oleg Kiper. A diplomacia norte-americana também reagiu aos recentes ataques, afirmando que o Presidente russo, Vladimir Putin, "não se importa" com o fornecimento de alimentos essenciais aos países em desenvolvimento. Cereais. Imagem de Arquivo. © Emre Gürkan Abay