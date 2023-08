Futebol: Manchester City venceu Supertaça europeia

Futebol

O Manchester City venceu por 5-4 o Sevilha na marcação das grandes penalidades, após o empate a uma bola no fim do tempo regulamentar, e arrecadou o troféu da Supertaça europeia.

Publicidade Continuar a ler

Os ‘Citizens’ estrearam-se a vencer a Liga dos Campeões europeus, agora foi a vez de ganharem a Supertaça europeia, prova que opõe o vencedor da Champions, o Manchester CIty neste caso, e o vencedor da Liga Europa, o Sevilha.

Sevilha na frente na primeira parte…

Na Grécia, no Estádio Georgios Karaiskakis, na cidade do Pireu, os espanhóis do Sevilha entraram melhor no jogo visto que abriram o marcador aos 25 minutos com um tento apontado pelo avançado marroquino Youssef En-Nesyri.

Os pupilos do treinador espanhol José Luis Mendilibar estavam a dominar o encontro, perante uma equipa inglesa um pouco perdida dentro das quatro linhas com um novo sistema em que o suíço Manuel Akanji jogou muito mais a médio defensivo do que a central, e em que o croata Josko Gvardiol esteve mais como lateral esquerdo do que a central.

Um esquema habitual para a equipa do Manchester City mas não forçosamente para estes jogadores, que levaram 45 minutos a compreender o sistema de jogo.

… Manchester City venceu nas grandes penalidades

Na segunda parte, e sem grandes modificações visto que o treinador espanhol Pep Guardiola não gosta de fazer muitas substituições, os ‘Citizens’ cresceram no jogo com uma maior rotina após os primeiros 45 minutos.

Esse crescimento acabou com um golo apontado aos 63 minutos pelo avançado britânico de 21 anos, Cole Palmer.

O Manchester City chegou ao empate e até esteve próximo de marcar um segundo visto que nos últimos minutos a equipa acabou por ser superior aos espanhóis.

No fim do tempo regulamentar, o empate permaneceu a uma bola e o jogo foi directamente para a marcação das grandes penalidades sem prolongamento.

Na marcação das grandes penalidades, os ‘Citizens’ não tremeram perante o guarda-redes marroquino Yassine Bounou, isto enquanto do lado dos espanhóis um jogador falhou, o sérvio Nemanja Gudelj, rematando com estrondo à barra da baliza do guarda-redes brasileiro Ederson.

O Manchester City arrecadou o troféu da Supertaça europeia e tornou-se no 25° vencedor desta competição europeia. De notar que há três clubes que têm o maior número de troféus nesta prova: os espanhóis do Real Madrid e do FC Barcelona, e os italianos do AC Milan. Há um clube português que arrecadou a Supertaça europeia, o FC Porto, em 1987.

Futebol. Imagem de Ilustração. © Action Images via Reuters - Jason Cairnduff

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro