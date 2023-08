Mélanie Santos: «O evento teste não correu bem, mas agora conheço as dificuldades para Paris-2024»

Triatlo

O evento teste do triatlo para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024 está actualmente a decorrer na capital francesa. Este evento teste permite fazer as provas nas condições reais, isto um ano antes das Olimpíadas.

Os testes vão-se realizando em França com vista aos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Após as provas de vela, em Marselha, longe da capital francesa, e o cancelamento da prova de Natação em Águas Abertas devido à má qualidade da água no rio Sena, provocada por chuva torrencial, desta vez foi o triatlo a ter a sua oportunidade.

Contrariamente às Águas Abertas há quase duas semanas, os atletas tiveram a oportunidade de realizar a prova, inclusive no rio Sena. O triatlo é composto por três partes: 1,5 quilómetros de natação, 40 quilómetros de bicicleta e 10 quilómetros de corrida.

As diferentes vertentes tiveram a oportunidade de descobrir o percurso olímpico: mulheres, homens, paratriatlo e estafeta mista.

A um ano dos Jogos Olímpicos era o momento para muitos atletas mostrarem o seu valor e mostrarem que têm ambição.

A britânica Beth Potter venceu a prova feminina com seis segundos de vantagem em relação à francesa Cassandre Beaugrand e 19 em relação à alemã Laura Lindemann.

Havia quatro atletas lusófonas, a primeira a chegar foi a brasileira Djenyfer Arnold que terminou no 18° lugar, três lugares à frente da outra brasileira, Vittoria Lopes (21ª).

Quanto às portuguesas, Melanie Santos foi 47ª e Maria Tomé ficou no 51° lugar.

Em entrevista à RFI, Melanie Santos, de 28 anos, abordou a sua paixão pelo triatlo e os sonhos que gostaria de realizar, ela que já participou às Olimpíadas em 2021 em Tóquio no Japão onde ficou no 22° lugar.

Mas antes disso, a atleta portuguesa fez uma análise global da prova, mas também abordou alguns aspectos da corrida que descobriu na quinta-feira.

Melanie Santos, triatleta portuguesa que nasceu na Suíça, ocupa actualmente o 38° lugar no ranking mundial liderado pela francesa Cassandre Beaugrand, posição que lhe permitiria se apurar para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

De notar que a melhor lusófona neste momento é a brasileira Vittoria Lopes que está na 33ª posição.

Na história do triatlo, apenas uma atleta lusófona arrecadou uma medalha nos Jogos Olímpicos foi a portuguesa Vanessa Fernandes com uma medalha de prata em Pequim em 2008.

O evento teste do triatlo termina no domingo 20 de Agosto com a prova de estafeta mista que é composta de quatro atletas, duas mulheres e dois homens, neste caso Maria Tomé, Melanie Santos, Vasco Vilaça e Ricardo Batista.

Atletas atravessam a ponte Alexandre III na prova de ciclismo do evento teste de triatlo feminino para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 em Paris. © AP - Michel Euler

