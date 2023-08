Canadá

Maior cidade no norte do Canadá evacuada devido a fogos florestais

As autoridades da maior cidade no norte do Canadá, Yellowknife, ordenaram aos moradores para abandonarem até esta sexita-feira a cidade. “Os incêndios florestais estão a piorar e representam uma ameaça real”, afirmam as autoridades canadianas.

Cidade do norte do Canadá evacuada devido aos fogos florestais. REUTERS - PAT KANE

Texto por: Lígia ANJOS

Publicidade Continuar a ler Os habitantes de Yellowknife receberam ordens na noite de quarta-feira, 16 de Agosto, para evacuar a principal cidade do extremo norte do Canadá até às 18 horas de sexta-feira, por causa do rápido avanço das chamas. "Infelizmente, os incêndios florestais estão a piorar e representam uma ameaça real", afirmou o ministro do Meio Ambiente dos Territórios do noroeste, Shane Thompson, ordenando a evacuação até sexta-feira ao meio-dia dos 20.000 residentes nesta cidade. "A cidade não está em perigo imediato" no entanto "sem chuva, é possível que [o fogo] atinja os arredores da cidade no fim-de-semana" alertou Sahne Thompson. "A população coloca-se em risco, a si e aos outros, caso decida por ficar", advertiu. De acordo com as autoridades, 15% da população dos Territórios do Noroeste já foi evacuada por aviões militares. O primeiro-ministro, Justin Trudeau, garantiu que as Forças Armadas vão continuar a prestar apoio no terreno. O Canadá tem sido fustigado por fortes incêndios nos últimos meses e enfrenta a pior temporada de incêndios florestais, com mais de 1.000 fogos activos em todo o país. Nos Territórios do Noroeste existem 230 incêndios activos. Desde Maio, o Canadá recebeu a ajuda de cerca de cinco mil bombeiros de 12 países. Na terça-feira à noite foi declarado estado de emergência. Mais de 13 milhões de hectares já arderam. Os incêndios emitiram o equivalente a mais de mil milhões de toneladas de dióxido de carbono, um registo sem precedentes, anunciaram as autoridades canadianas.