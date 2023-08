Japão responde à presença de aviões russos

Japão/ Rússia

Dois caças japoneses foram mobilizados esta sexta-feira, 18 de Agosto, depois de aviões de patrulha russos terem sobrevoado a zona entre o Mar do Japão e o Mar da China Oriental. O episódio ocorre numa altura em que a Rússia e a China realizam manobras navais conjuntas no Mar da China Oriental.

De acordo com o Estado-Maior nipónico, os dois aviões russos voaram ao longo da costa centro e sul do Japão, atravessando o estreito de Tsushima, que liga os dois mares e separa a Coreia do Sul do Japão. Em resposta, as autoridades japonesas enviaram dois caças da Força Aérea de Autodefesa.

O episódio ocorre numa altura em que a Rússia e a China realizam manobras navais conjuntas e coincide com o arranque da cimeira trilateral inédita entre Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão. O objectivo desta reunião de alto nível, que decorre em Washington, é enviar um sinal de unidade à China e à Coreia do Norte.

Os três Estados procuram obter um “canal de comunicação de emergência”, numa região que teme uma invasão da ilha de Taiwan pela China e vive sob a ameaça do programa nuclear da Coreia do Norte.

Há vários anos que a Rússia e a China realizam exercícios militares conjuntos. Em Junho, os dois países efectuaram uma operação aérea conjunta sobre os mares do Japão e da China Oriental, levando a Coreia do Sul a enviar caças por precaução.

Moscovo e Pequim partilham a vontade de combater aquilo que consideram ser a “hegemonia americana”, com a China a apelar ao respeito da integridade territorial do país.

