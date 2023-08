Ucrânia

Ucrânia: ataque russo em Cherniguiv mata pelo menos 7 pessoas

A Rússia bombardeou o centro de Chernihiv, no norte da Ucrânia, causando vários mortos e feridos, confirmou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, depois de as autoridades locais terem apontado para um ataque com um míssil balístico.

Equipas de resgate do Serviço de Emergência da Ucrânia no local atingido por um ataque de foguete russo, em Cherniguiv, Ucrânia, a 19 de agosto de 2023. via REUTERS - STATE EMERGENCY SERVICE OF UKRAI

Texto por: RFI

Pelo menos sete pessoas morreram e outras cem ficaram feridas no bombardeamento russo da cidade ucraniana Chernihiv, segundo Kiev, pouco depois de uma reunião entre Vladimir Putin e os seus generais, não muito longe da fronteira ucraniana. As autoridades da cidade de Cherniguiv evocaram o tiro "de um míssil balístico" e ordenaram à população que "permanecesse segura" nesta cidade que não tinha até agora sofrido ataques em grande escala. Este bombardeamento acontece depois de uma série de sucessos reivindicados esta semana por Kiev e enquanto os Estados Unidos aprovaram sexta-feira o envio pela Dinamarca e a Holanda de aviões de combate F-16 à Ucrânia. Por outro lado, aconteceu no momento em que Volodymyr Zelensky se encontrava de visita à Suécia, um país que forneceu armas a Kiev e que deseja aderir à NATO, apesar da oposição de Moscovo. O exército russo afirmou por sua vez ter "eliminado" 150 soldados ucranianos que tentavam atravessar o rio Dnieper, linha de frente no sul da Ucrânia, onde Kiev tenta romper as defesas de Moscovo. Neste sábado, os dois países afirmaram ambos ter impedido ataques de drones. A Rússia anunciou ter neutralizado um drone que visava Moscovo e a sua região, assim como um ataque contra um aeródromo militar na região de Novgorod, no noroeste do país. Outro ataque das forças de Kiev terá sido impedido, ainda segundo Moscovo, na região da Crimeia, península ucraniana anexada por Moscovo em 2014. Por sua vez, Kiev informou ter destruído "quinze drones" russos durante a noite, "lançados da região de Kursk", que faz fronteira com a Ucrânia. A ONU denunciou hoje o bombardeamento russo na cidade de Cherniguiv, que qualificou de ataque "odioso" contra civis.