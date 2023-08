Espanha

Espanha vence Mundial Feminino de Futebol 2023

Espanha sagrou-se campeã do Mundial Feminino de Futebol 2023, depois de ter vencido a seleção de Inglaterra por 1-0, em Sydney, na Austrália. Pela primeira vez na história do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino, a Espanha levantou o troféu.

Texto por: RFI

Espanha, considerada como a melhor atacante do Mundial Feminino de Futebol, com 18 golos, sagrou-se campeã do Mundial Feminino de Futebol 2023, depois de ter vencido a seleção de Inglaterra por 1-0, em Sydney, na Austrália. A lateral esquerda, Olga Carmona, foi a heroína do jogo, depois de ter inaugurado o marcador aos 29 minutos, aquele que viria a ser o último golo do duelo. No sábado, a Suécia bateu a Austrália por 2-0 e conquistou o terceiro lugar do pódio no Mundial Feminino. Foi a quarta vez que que a Suécia terminou um Mundial na terceira posição. Já a Austrália obteve a melhor classificação de sempre.