Francisco Campos: «Colin Stüssi mostrou-se muito forte, não vejo onde pode perder a Volta»

A Volta a Portugal em bicicleta prosseguiu este sábado com a nona etapa entre as cidades de Paredes e de Mondim de Basto (Senhora da Graça). O vencedor da etapa foi o australiano James Whelan (Glassdrive Q8 Anicolor), numa etapa em que Francisco Campos da equipa angolana BAI - Sicasal - Petro de Luanda terminou no 89° lugar.

A prova portuguesa prosseguiu neste sábado com o primeiro triunfo para o ciclista australiano James Whelan (Glassdrive Q8 Anicolor) que venceu a etapa no alto da Senhora da Graça com 34 segundos de vantagem em relação ao espanhol Delio Fernández (APHotels and Resorts - Tavira) e com 36 segundos de vantagem em relação ao português Hélder Gonçalves (Kelly / Simoldes / UDO) na nona etapa disputada entre as cidades de Paredes e de Mondim de Basto (Senhora da Graça) numa distância de 174,5 quilómetros.

Na geral individual, o ciclista suíço Colin Stüssi (Team Vorarlberg) é o líder e veste a camisola amarela da Volta a Portugal, com 45 segundos de vantagem em relação ao português Henrique Casimiro (Efapel Cycling) e com um minuto de vantagem em relação ao russo Artem Nych (Glassdrive Q8 Anicolor).

A prova conta com uma única proveniente do continente africano, a equipa angolana BAI - Sicasal - Petro de Luanda.

A equipa de Angola contou com dois ciclistas nacionais - Daniel Paiva e Hosana Gonçalves -, que já desistiram, e ainda conta com um português - Francisco Campos - e quatro espanhóis - José Manuel Gutierrez, Pablo García, Unai Esparza e Mikel Mujika.

O melhor ciclista da equipa deste país da África austral nesta nona etapa foi Mikel Mujika que terminou na 10ª posição a 1 minuto e 57 segundos do vencedor da etapa.

Na geral individual, o melhor ciclista da equipa angolana é o espanhol Mikel Mujika que ocupa a 24ª posição a 22 minutos e 49 segundos do líder da prova, Colin Stüssi.

De notar que na classificação da juventude, o espanhol Pablo García, de 22 anos, da BAI - Sicasal - Petro de Luanda ocupa a quarta posição a 32 minutos e 57 segundos do líder da classificação, o português Afonso Eulálio (ABTF Betão - Feirense).

Durante a Volta a Portugal, continuamos a seguir a prova de Francisco Campos que representa a única equipa angolana presente nesta competição.

Após a nona etapa da prova, Francisco Campos admitiu que tentou integrar a fuga mas que não correu bem, agora o objectivo é terminar bem a Volta.

RFI: Como foi o dia? Tentou integrar a fuga… O que se passou? E depois subida à nossa Senhora da Graça?

Francisco Campos: Mais um dia de saída muito rápida onde acabei por estar na fuga do dia, mas na passagem pelo centro de Penafiel calquei um bidão e quase caí. Depois foi sobreviver e fazer a mítica Senhora da Graça. É sempre uma subida bonita de fazer pelo público que tem durante todo o trajecto.

RFI: Como foi o dia para a equipa? 10° lugar para o Mujika..

Francisco Campos: Bom dia para a equipa com o Mikel no top 10 numa etapa que finalmente chegou a fuga na frente. Não esperava.

RFI: Este domingo, contra-relógio, como será? Apenas para cumprir calendário?

Francisco Campos: Este domingo, contra-relógio para finalizar a Grandíssima, vou tentar desfrutar e chegar dentro do tempo.

RFI: Em relação à geral, Stussi já venceu? Euskatel e Glassdrive perderam muito tempo… O que se pode esperar do contra-relógio?

Francisco Campos: Para o crono não vejo onde o Suíço possa perder, tem uma vantagem muito boa e mostra-se forte. Talvez venhamos a ver a Glassdrive até fora do pódio. Mas o meu top-2 será o Stussi e o António Carvalho. Deixando o último lugar do pódio entre o Artem Nych e o Casemiro, com maior tendência para o Casemiro.

