Holanda e Dinamarca entregam F-16 americanos à Ucrânia

Ucränia/Holanda/Dinamarca

A Holanda e a Dinamarca vão entregar de F-16 americanos à Ucrânia. O Presidente ucraniano reuniu-se com o primeiro-ministro Mark Rutte que garantiu que " a Holanda e a Dinamarca estão empenhadas em transferir os F-16 para a Ucrânia”. Ao início da tarde Volodymyr Zelensky anunciava, nas redes sociais, a sua chegada à Dinamarca.

Publicidade Continuar a ler

Na agenda do Presidente ucraniano consta uma visita a base militar de Skrydstrup, onde estão os F-16, na companhia da primeira-ministra, Mette Frederiksen, do vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, Jakob Ellemann-Jensen, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, Lars Løkke Rasmussen.

Arrived in Denmark 🇺🇦🇩🇰



We keep working to strengthen Ukraine and protect our people.



I will meet with @Statsmin Mette Frederiksen, the Royal Family, members of Folketing, and Danish business leaders.



We expand our cooperation, prepare more good news for our warriors, and… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023

Horas antes, Volodymyr Zelensky visitou uma base da força aérea neerlandesa em Eindhoven, no sul do país, dois dias após os Estados Unidos terem autorizado a Holanda e a Dinamarca a entregarem os caças F-16 americanos para Kiev.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, formalizou a entrega dos F-16, sublinhado que “A Holanda e a Dinamarca estão empenhados em transferir os F-16 para a Ucrânia”.

Nas redes sociais, Volodymyr Zelensky avançou que a visita servirá para “discutir com o chefe de governo o fornecimento de F-16 à Ucrânia para proteger a nossa população do terror russo".

Today, we took another step to strengthen Ukraine's air shield. F-16s.



These jets will be used to keep Russian terrorists away from Ukrainian cities and towns.@MinPres Mark Rutte and I reached an agreement on the number of F-16s to be transferred to Ukraine once our pilots and… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 20, 2023

Este domingo, um ataque de um drone ucraniano à cidade de Kursk, no oeste da Rússia, atingiu uma estação de comboios e feriu cinco pessoas, avançou o governador regional. O exército russo afirmou ter impedido um ataque de drone ucraniano contra Moscovo, o segundo em dois dias.

Ontem, um bombardeamento russo à na cidade de Chernihiv, no norte da Ucrânia, fez pelo menos sete mortos e 110 feridos, de acordo com um relatório actualizado comunicado pelo ministro do Interior ucraniano, Igor Klymenko. Vários países vieram condenar este ataque. A ONU denunciou um acto “odioso”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro