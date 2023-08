Coreia do Sul alvo de ciberataque antes de lançar manobras com EUA

Coreia do Norte / Coreia do Sul

Em vésperas de os Estados Unidos e a Coreia do Sul realizarem a partir desta segunda-feira e até ao dia 31 de Agosto manobras militares conjuntas que invariavelmente despertam a ira de Pyongyang, as autoridades sul-coreanas anunciaram ontem ter sido alvo de um ataque de ‘Hackers’.

A Coreia do Sul afirma ter sido alvo de um ciberataque em vésperas de novas manobras militares com os Etados Unidos.

Publicidade Continuar a ler

Neste domingo, antes do início das manobras, a polícia sul-coreana anunciou que ‘Kimsuky’, um dos numerosos grupos de 'hackers' de Pyongyang, teria conduzido um ataque contra os funcionários que trabalham no centro de simulação dos exercícios militares.

Ao indicar que nenhuma informação sensível foi roubada, as autoridades sul-coreanas e o exército americano referem ter identificado ‘Kimsuky’ como sendo a entidade responsável pelo ataque. Estas entidades referem ter visto que o endereço IP usado pelos ‘hackers’ correspondia com a morada utilizada para um ataque efectuado em 2014 que já tinha sido atribuído a esse grupo.

De acordo com a inteligência americana, o grupo ‘Kimsuky’ visa grupos de ‘think tanks’, grupos industriais, o sector nuclear, bem como o sector militar. Estima-se que tenha roubado mais de 3 bilhões de Dólares em criptomoedas nestes últimos cinco anos, este sendo considerando como um instrumento importante para financiar o programa nuclear e balístico do regime de Kim Jong Un.

Apesar de ter negado qualquer envolvimento nessas actividades cibernéticas, a Coreia do Norte não tem escondido nestes últimos dias o seu descontentamento face ao arranque de novas manobras militares entre os Estados Unidos e a vizinha Coreia do Sul. Na óptica de Pyongyang, estes exercícios visam preparar uma invasão do seu território.

Denominadas ‘Ulchi Freedom Shield’, Washington e Seul apresentam estas manobras como sendo uma resposta à evolução das ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte.

Sem especificar datas, a agência estatal KCNA informou hoje que o Presidente norte-coreano supervisionou um teste de tiro de mísseis de cruzeiro a partir da costa oriental da península, depois de já ter apelado na semana passada o seu país a intensificar a produção de armamento e as suas forças armadas a estarem preparadas para uma agressão "a qualquer momento".

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro