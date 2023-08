Futebol: Arsenal segue ritmo de Manchester City e… Brighton & Hove Albion

O Manchester City venceu por 1-0 o Newcastle na segunda jornada do campeonato inglês de futebol, versão 2023/2024, e ocupa a liderança com seis pontos, em igualdade pontual com Arsenal e Brighton & Hove Albion.

Martin Odegaard, avançado norueguês do Arsenal. © AFP - OLI SCARFF

Texto por: Marco Martins

Segunda jornada e segundo triunfo para o Manchester City, detentor do título de Campeão da Inglaterra de futebol masculino. Em casa, no Etihad Stadium, os 'Citizens' venceram por 1-0 o Newcastle com o único tento a ser apontado pelo argentino Julián Álvarez. Um jogo que contou com dois jogadores lusófonos do lado do City: o brasileiro Ederson e o português Rúben Dias. Um triunfo importante visto que o Newcastle tinha terminado no quarto lugar na temporada passada e que este ano liderava a Premier League após a goleada por 5-1 frente ao Aston Villa. Agora na liderança na tabela classificativa está o Manchester City com seis pontos, bem como o Arsenal e o Brighton & Hove Albion. Arsenal já segue ritmo dos 'Citizens' Os 'Gunners' venceram por 0-1 na deslocação ao terreno do Crystal Palace, num dos dérbis de Londres, a capital britânica. De referir que o único tento foi apontado pelo médio norueguês e capitão da equipa do Arsenal, Martin Odegaard, aos 53 minutos. Recorde-se que os 'Gunners', na época passada, terminaram no segundo lugar atrás do Manchester City. Este ano, eles seguem o ritmo. Após a segunda jornada, apenas três clubes podem dizer que venceram os dois primeiros encontros: Manchester City, Arsenal e… Brighton & Hove Albion. Após uma vitória por 4-1 frente ao Luton Town, a equipa dos 'Seagulls' derrotou o Wolverhampton por… 1-4 (!) Os golos do Brighton & Hove Albion foram apontados pelo japonês Kaoru Mitoma, pelo equatoriano Pervis Estupiñán e pelo inglês Solly March, que bisou. Duas vitórias com o mesmo resultado, o que permite ao Brighton & Hove Albion liderar com uma melhor diferença de golos (+6). No jogo grande desta segunda jornada, o Tottenham venceu por 2-0 o Manchester United. Os tentos foram apontados pelo senegalês Pape Sarr e pelo argentino Lisandro Martínez na própria baliza. O Tottenham ocupa o quinto lugar com quatro pontos, enquanto o Manchester United está na 12ª posição com três pontos visto que tinha vencido na primeira jornada o Wolverhampton por 1-0. De notar ainda que o Chelsea, após ter gasto milhões em contratações de jogadores, perdeu por 3-1 na deslocação ao terreno do West Ham, isto enquanto o Liverpool venceu, pela primeira vez nesta época, por 3-1 frente ao Bournemouth. Por fim, eis os outros resultados: Nottingham Forest 2-1 Sheffield United, Fulham 0-3 Brentford e Aston Villa 4-0 Everton. O jogo entre o Luton Town e o Burnley foi adiado.