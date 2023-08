Futebol: FC Porto e Sporting CP na liderança, SL Benfica arrecadou primeiro triunfo

Futebol

A segunda jornada do Campeonato português da primeira divisão de futebol ficou encerrada com o empate sem golos entre o Famalicão e o Moreirense, isto enquanto FC Porto e Sporting CP continuam na senda das vitórias e que o Benfica arrecadou o primeiro triunfo.

Publicidade Continuar a ler

O actual campeão de Portugal, o SL Benfica, arrecadou a primeira vitória na defesa do título conquistado no ano passado, derrotando o Estrela da Amadora por 2-0.

Imbróglio na baliza não impede triunfo encarnado

Após a derrota por 3-2 na deslocação ao terreno do Boavista, esperava-se uma reacção dos lisboetas. A primeira decisão foi a troca de guarda-redes. Segundo informações recolhidas pela imprensa portuguesa, o treinador alemão Roger Schmidt teve uma conversa acesa com o habitual titular, Odysseas Vlachodimos.

Essa conversa terá levado o técnico a trocar de guarda-redes e a colocar o jovem Samuel Soares de apenas 21 anos.

Apesar dessa troca, os encarnados conseguiram vencer sem grandes sobressaltos o primodivisionário Estrela da Amadora.

O Benfica venceu por 2-0, no Estádio da Luz, com golos apontados pelo dinamarquês Casper Tengstedt e pelo português Rafa Silva.

Os encarnados ocupam o 11° lugar com 3 pontos, enquanto o Estrela da Amadora está na 15ª posição sem nenhum ponto.

Festejos dos jogadores do SL Benfica. © LUSA - MANUEL DE ALMEIDA

FC Porto e Sporting CP: sofreram, mas venceram, outra vez

O FC Porto recebeu, no Estádio do Dragão, venceu por 2-1 o Farense. A equipa da casa esteve a vencer com um tento do espanhol Toni Martínez.

Os algarvios empataram aos 45+1 minutos com um golo apontado pelo português Rui Costa.

Os dragões conseguiram vencer com um golo apontado pelo espanhol Iván Marcano aos 90+10 minutos de jogo.

Quanto ao Sporting CP venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Casa Pia com dois golos apontados pelo avançado português Paulinho, enquanto o único tento dos ‘Gansos’ foi marcado pelo brasileiro Clayton Silva.

O Sporting CP e o FC Porto lideram com seis pontos a tabela classificativa, em igualdade de pontos com o Boavista e o Vitória Sport Clube.

O Vitória Sport Clube, de Guimarães, venceu por 2-1 o Gil Vicente, enquanto o Boavista goleou por 1-4 na deslocação ao terreno do Portimonense.

Por fim, eis os outros resultados: Chaves 2-4 Sporting de Braga, Estoril 2-0 Rio Ave, Vizela 2-2 Arouca, e Famalicão 0-0 Moreirense.

A terceira jornada da liga portuguesa decorre entre 25 e 28 de Agosto.

Paulinho, avançado do Sporting CP. © LUSA - PAULO CUNHA

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro