Sul da Europa debate-se com incêndios florestais e temperaturas extremas

Europa – Vários países da Europa debatem-se com uma nova onda de calor e incendios florestais. As evacuações de habitantes prosseguem devido às chamas, na Grécia, em Tenerife os incêndios alastram-se há seis dias e a França activou o alerta vermelho em quatro distritos.

Na Grécia há novas frentes activas e duas pessoas morreram nesta segunda vaga de incêndios no país. As chamas reactivadas pelas altas temperaturas arrasaram os bosques da região de Ebros, no nordeste do país e as autoridades evacuaram no domingo mais cinco aldeias perto da fronteira turca. A União Europeia enviou duas aeronaves de combate a incêndios.

Na segunda-feira à noite, foi dada uma ordem de evacuação no hospital de Alexandroupolis, cidade portuária no nordeste da Grécia. A guarda costeira declarou ter deslocado 65 pacientes para afastá-los dos fogos.

Em Atenas os habitantes preparam-se para 45 graus esperados durante a semana, com um índice UV classificado onze, ou seja, o nível máximo, o que representa um grande perigo para a pele, se esta não for devidamente protegida.

Os incêndios florestais na ilha espanhola de Tenerife, nas Canárias, ainda estão fora de controlo, há seis dias. Cerca de 13 mil héctares já arderam. As equipas da protecção civil contam agora com uma mudança das condições climáticas para que remediar à situação.

Em França, mais de metade do território encontra-se em estado de alerta de calor, com quatro distritos sob alerta máximo. Picos de temperatura de 42 graus são esperados durante a semana e as urgências hospitalares estão sob pressão.

Esta onda de calor deve se estender da Espanha à Europa Central e durar pelo menos até 27 de Agosto, de acordo com as agências meteorológicas suíça e francesa. Recorde-se que no Verão passado, a canícula fez mais de 60.000 mortos na Europa.

