BRICS

BRICS de acordo para alargamento da organização

África do Sul – Decorre até esta quinta-feira, 24 de Agosto, na África do Sul, a cimeira dos BRICS, grupo de potências emergentes reunindo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Cerca de 20 países formalizaram a sua candidatura ao bloco e outros tantos admitem apostar na adesão à organização. O alargamento começou já a ser debatido em Joanesburgo, se os BRICS estão de acordo por um alargamento, persistem divisões quanto à dimensão e respectiva calendarização.

Presidente russo participa por vídeo na cimeira dos BRICS a 23 de Agosto de 2023 a partir de Moscovo, na Rússia, aqui numa fotografia distribuída pela Sputnik. AFP - MIKHAIL KLIMENTYEV

Texto por: RFI

Os BRICS representam 42% da população do planeta e 1/4 da riqueza mundial. Numa intervenção gravada por vídeo o presidente russo Vladimir Putin voltou a denunciar as sanções e o congelamento de bens por parte dos Estados Unidos. E isto como represália pela invasão russa da Ucrânia em Fevereiro de 2022. O facto de Putin estar sob mandado de captura do Tribunal penal internacional por suspeitas de crimes de guerra levou a que este fosse representado, fisicamente, em Joanesburgo pelo seu chefe da diplomacia, Serguei Lavrov, já que a África do Sul reconhece o TPI. Alargamento do bloco em debate Todos os BRICS afirmaram publicamente o seu apoio quanto ao alargamento, mas assumiram a sua divisão quanto à sua dimensão e rapidez do processo. São cerca de 40 países interessados em se juntar a este grupo de potências emergentes. O chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, participando na emissão "Conversa com o presidente", alega que os países emergentes "perceberam que podem-se transformar em países importantes". Este refutou que a organização seja, porém, uma reacção ao G7, G20 ou mesmo aos Estados Unidos.