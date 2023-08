Futebol: Real Madrid na liderança, FC Barcelona arrecadou primeiro triunfo

Futebol

A segunda jornada do campeonato espanhol da primeira divisão de futebol ficou encerrada com os triunfos do Alavés por 4-3 frente ao Sevilha e do Rayo Vallecano por 2-0 perante o Granada. Nesta jornada, o Real Madrid venceu pela segunda vez consecutiva, enquanto o FC Barcelona arrecadou o primeiro triunfo.

Jude Bellingham, internacional inglês do Real Madrid.

Publicidade Continuar a ler

O detentor do título, o FC Barcelona, arrecadou o primeiro triunfo na Liga Espanhola de futebol, enquanto o Real Madrid está na frente com uma segunda vitória.

FC Barcelona resolve na segunda parte

O FC Barcelona conquistou os primeiros três pontos na defesa do título de campeão com um triunfo por 2-0 frente ao Cádiz no Estádio Olímpic Lluís Companys visto que o Camp Nou está em obras.

Os ‘Blaugranas’ conseguiram desfazer-se dos andaluzes na segunda parte com golos dos espanhóis Pedri González e Ferrán Torres respectivamente aos 82 e 90+4 minutos.

Com este triunfo, o FC Barcelona ocupa agora o sexto lugar com 4 pontos, enquanto o Cádiz está na 9ª posição com três pontos.

Jude Bellingham levou Real Madrid a uma segunda vitória

O Real Madrid deslocou-se ao terreno do Almería e venceu por 1-3 com tentos apontados pelo avançado brasileiro Vinícius Júnior e pelo médio ofensivo britânico Jude Bellingham, que bisou, isto enquanto o único golo da equipa andaluz foi da autoria o espanhol Sergio Arribas, formado no… Real Madrid.

Os ‘Merengues’ lideram a tabela classificativa com seis pontos, em igualdade pontual com Rayo Vallecano e Valência que derrotaram respectivamente o Granada por 2-0 e o Las Palmas por 1-0.

Quanto ao Atlético Madrid acabou por ceder um empate sem golos na deslocação ao terreno do Real Betis, num jogo em que houve poucas oportunidades e que as duas equipas não pareceram ficar muito incomodadas com a divisão de pontos.

Os ‘Colchoneros’ estão na quinta posição com quatro pontos, os mesmos pontos do que o Real Betis que, no entanto, está no sétimo lugar devido à diferença de golos.

Por fim, eis os outros resultados da segunda jornada: Maiorca 0-1 Villarreal, Real Sociedad 1-1 Celta de Vigo, Osasuna 0-2 Athletic Bilbau, e Girona 3-0 Getafe.

De notar que a terceira jornada da liga espanhola da primeira divisão de futebol decorre entre 25 e 28 de Agosto.

Campeonato Espanhol. Imagem de Arquivo. © AFP/Archivos

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro