Estados Unidos: Trump deverá entregar-se hoje às autoridades da Geórgia

Estados Unidos

O primeiro debate das primárias republicanas desenrolou-se sem a presença do candidato Donald Trump. O ex-Presidente deve entregar-se esta quarta-feira 24 de Agosto às autoridades na Georgia no âmbito de um processo criminal em que é acusado de tentar reverter a sua derrota nas eleições presidenciais de 2020.

Para justificar a ausência no debate das primárias republicanas, Donald Trump invocou uma campanha "bem-sucedida", afirmando estar em vantagem nas sondagens. O ex-Presidente norte-americano deverá entregar-se hoje às autoridades do estado da Georgia, no âmbito de um processo criminal em que é acusado de tentar reverter a sua derrota nas eleições presidenciais de 2020.

Um dos principais trunfos da acusação prende-se com uma gravação telefónica em que Trump pediu ao secretário de Estado da Georgia, Brad Raffensperger, para "encontrar" votos suficientes para vencer naquele estado, com o intuito de afastar da Casa Branca o então candidato presidencial democrata e actual Presidente Joe Biden.

Donald Trump deverá ainda fazer uma breve passagem por uma prisão do estado da Geórgia para se submeter a uma recolha de impressões digitais e colocar-se à disposição das autoridades. As regras em vigor prevêem que o ex-Presidente seja colocado em detenção, mas poderá permancer livre depois do pagamento de uma fiança, fixada em 200.000 dólares, no seu caso.

Durante o debate das primárias, os outros candidatos republicanos evocaram, na sua ausência, as acusações que pendem sobre ele, discutiram também a guerra na Ucrânia, a inflação, o direito ao aborto e imigração.

Uma sequência marcou particularmente, quando o jornalista da Fox News que mediava o debate perguntou aos candidatos se ainda apoiariam o ex-Presidente, mesmo que ele fosse condenado. Cinco dois oito pretendentes republicanos à Casa Branca responderam afirmativamente.

Este é o quarto processo criminal contra o ex-Presidente dos Estados Unidos e o segundo em que é acusado de tentar subverter os resultados da votação.

Entre os acusados estão também o antigo advogado pessoal de Trump, Rudy Giuliani, bem como o seu ex-chefe de gabinete, Mark Meadows.

