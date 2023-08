Lula desloca-se a Luanda para 1° fórum empresarial Angola-Brasil

Angola-Brasil

O Presidente brasileiro Lula da Silva estará em Luanda no final da semana para assinar com o seu homólogo angolano João Lourenço, vários acordos de cooperação e participar no 1° fórum empresarial Angola-Brasil, onde estarão presentes cerca de 500 empresários.

Depois da cimeira dos BRICS em Joanesburgo, na África do Sul, Lula da Silva desloca-se no final da semana a Luanda, com o objectivo de estimular as trocas comerciais e assinar vários acordos de cooperação com Angola, país de África onde se encontra uma grande comunidade brasileira, avaliada em cerca de 27 mil residentes.

Na sexta-feira 25 de Agosto, Luanda vai acolher o primeiro fórum empresarial Angola-Brasil em que vão participar cerca de 500 empresários, dos quais cerca de 200 são brasileiros.

O embaixador do Brasil em Angola, Rafael Vidal sublinhou que a visita “é reflexo da elevada prioridade que o Governo brasileiro atribui à relação com o continente africano de forma geral, e com Angola em particular”, avançando ainda que Lula dá prioridades às relações sul-sul.

Agricultura, educação e saúde, particularmente o tratamento do VIH e o combate à lepra, são outros sectores no centro deste encontro.

"O universo de acordos em tramitação é de 19, dos quais sete estão prontos e outros em negociação, porque precisam de amadurecer mais", avançou ainda Rafael Vidal, em declarações à agência Lusa.

Os outros temas de cooperação que constarão das negociações prendem-se com a área judiciária, o turismo sustentável e o fortalecimento de capacidades de pequenas e médias empresas.

Rafael Vidal acredita que a deslocação de Lula da Silva a nagola irá resultar num "novo impulso" para as relações entre os dois países, "em função do avanço da economia brasileira e da estabilização da economia angolana".

Depois de Joanesburgo e Luanda, Lula da Silva estará em São Tomé e Príncipe para participar na cimeira da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), agendada para domingo 27 de Agosto, sob o lema "Juventude e Sustentabilidade".

