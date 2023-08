Rússia: confirmada morte de Evgeni Prigozhin, líder da Wagner

Rússia

Rússia – Falta ainda identificar formalmente o corpo de Evgeni Prigozhin, líder das tropas paramilitares Wagner, após a queda do avião em que seguia, a 23 de Agosto, de Moscovo rumo a São Petersburgo. Dez pessoas morreram, incluindo Evgeni Prigozhin e o seu braço direito Dmitry Outkine, quando o avião se despenhou em circunstâncias ainda por esclarecer.

Imagem divulgada a 21 de Agosto de 2023 do líder defunto da Wagner, Evgeni Prigozhin, em local desconhecido, imaem do canal Telegram Razgruzka Vagnera.

A morte do oligarca russo de 62 anos acontece num momento sensível. Há dois meses Prigozhin protagonizou um “assalto falhado” ao Kremlin, uma declaração de guerra que azedou por completo as relações com o líder russo Vladimir Putin.

Até ao momento, o Kremlin não se pronunciou sobre a morte de Prigozhin. Porém, considerando o canal de Telegram Grey Zone, ligado ao Grupo Wagner, “Prigozhin, morreu em resultado das acções dos traidores da Rússia”, uma vez que garantem que o avião foi abatido pelas defesas aéreas russas.

O mercenário mais poderoso da Rússia foi um dos rostos de várias vitórias de Moscovo na guerra da Ucrânia, nomeadamente na batalha de Bakmut. A invasão da Ucrânia e a participação do grupo Wagner na operação, abriu horizonte a Prigozhin que, se considerando “intocável, sonhava chegar à chefia do exército russo.

As forças da Wagner protagonizaram há dois meses uma rebelião contra o poder central russo e estão muito presentes em vários terrenos africanos, caso do Mali ou da República centro-africana. Uma presença que também aconteceu em Moçambique, embora tenha sido uma operação curta depois de inúmeras perdas.

O continente africano foi palco de grandes vitórias políticas que acabaram por marcar o regresso da influência russa ao continente. Evgeni Prigozhin afirmava trabalhar por uma Rússia “ainda maior” e uma África “ainda mais livre”. Foi, de resto, em África, precisamente, que o líder da Wagner fez a sua última aparição, há poucos dias.

A história da companhia de mercenários confunde-se com a personalidade de Prigozhin e a mega estrutura financeira que montou, nomeadamente através da profunda implementação em África. Deslocou-se secretamente e assumiu posições estratégicas na Síria, Líbia, Sudão, RCA e Mali. Os homens da Wagner aprenderam a dominar os terrenos e a tornarem-se indispensáveis tanto aos regimes autoritários - como forma de garantir a longevidade desse regime - como ao Kremlin, ao espalharem a influência russa no continente.

A progressão fulgurante da influência russa em África é obra de Prigozhin e uma das suas grandes vitórias. O grupo soube aproveitar os erros da diplomacia francesa e a grande frustração social das antigas colónias. Bastou a este “cozinheiro do Kremlin” atiçar o fogo em alguns pontos e influenciar outros, para a baixo custo recolher os frutos de maneira oportunista e oferecer as vitórias geopolíticas a Moscovo.

Com a morte de Prigozhin a questão que agora se levanta é sobre o futuro do Grupo Wagner em África.

Calton Cadeado, investigador moçambicano de relações internacionais e áreas de conflito, alega que, neste momento, a incerteza é grande quanto ao impacto da morte do líder do grupo paramilitar Wagner nos terrenos africanos onde ela está presente, caso da República centro-africana ou do Mali.

Neste momento é tudo incerto ainda. Primeiro porque o Estado russo ainda não se pronunciou acerca deste assunto. Segundo porque o Estado russo reconhece e usou muito o grupo Wagner para fazer o seu activismo de política externa em África. Mas, terceiro e último, também se reconhece que nos últimos tempos houve um relacionamento tenso e conflitual entre o Estado russo e o grupo Wagner. Então todo este cenário é incerto para ver qual é a posição oficial do Estado russo em relação ao que fazer com o grupo Wagner. Se permanece o grupo Wagner ou se é substituído por um outro grupo porque nós sabemos que existem vários na Rússia.

03:44 Calton Cadeado, especialista moçambicano sobre gestão de conflitos, 24/8/2023

