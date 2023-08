Ucrânia

Zelensky celebra dia da independência com homólogos português e lituaniano

Kiev, Ucrânia – Volodymyr Zelensky descarta qualquer papel na morte do líder das forças paramilitares Wagner. O chefe de Estado ucraniano que contava com os seus homólogos português e lituaniano para assinalar hoje o dia da independência, com a invasão russa a manter-se desde há um ano e meio.

O Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky com soldados tendo participado na contra-ofensiva perto de Bakhmout, na região Este da Ucrânia, a 29 de Julho de 2023. © Ukrainian Presidential Press Service via REUTERS

Por: José Pedro Frazão

No dia da independência, Volodymyr Zelensky ensaiou um discurso de unidade face aos invasores. "Sabemos como os vamos ganhar, e vamos ganhar", disse o Presidente ucraniano na manhã do Dia da Independência. Zelensky lembrou que nem sempre essa unidade existiu ao longo do tempo e não teve problemas em apontar problemas as insuficiências no aparelho de defesa até Feveriro de 2022. O dia fica também marcado pela operação especial da Crimeia, pelos serviços de informação da Ucrânia, como confirmou o Presidente Zelensky a jornalistas portugueses na conferência de imprensa depois do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente português em visita a Kiev. Isto acontece no dia seguinte à anunciada morte de Prigozhine, o presidente da Ucrânia afirmou que nada tem a ver com o acontecimento e ironizou dizendo que quando pedia meios aéreos não seria para esse efeito. Ouça aqui a correspondência de José Pedro Frazão: 01:00 Dia da independência da Ucrânia