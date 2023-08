Estados Unidos

Donald Trump passou cerca de uma hora na prisão

Donald Trump no arquivo ! O candidato nas primárias republicanas entregou-se na prisão do condado de Fulton, no estado da Geórgia. Um facto inédito para um antigo presidente dos Estados Unidos da América.

Esta imagem divulgada pelo Gabinete do Xerife do Condado de Fulton, em 24 de agosto de 2023, mostra a fotografia de registo do antigo Presidente dos EUA, Donald Trump. Donald Trump rendeu-se às acusações de extorsão e tirou uma fotografia sua numa prisão da Geórgia, em 24 de agosto, preparando o terreno para um quarto julgamento criminal no próximo ano, enquanto tenta recuperar a Casa Branca AFP - -

Por: Rodolphe de Oliveira

Publicidade Continuar a ler O antigo chefe de Estado passou menos de uma hora na prisão, onde foi acusado de 13 crimes, incluindo tentar manipular o resultado das eleições presidenciais de 2020 neste Estado do sul dos EUA, Estados Unidos da América. A administração da prisão recolheu as suas impressões digitais. Trump foi também obrigado a posar para uma fotografia como qualquer outro cidadão e divulgou-a nas suas redes sociais. A foto mostra o ex-presidente com um olhar duro, lembrando a famosa foto de Al Capone que fez a volta ao mundo no dia da sua condenação. Ao sair da prisão, o empresário disse aos jornalistas que era "um dia muito triste para os Estados Unidos da América" e que se estava perante "uma farsa da justiça", indicando que "não tinha cometido erros". O antigo presidente teve de pagar uma fiança de 200.000 dólares para ser libertado deslocando-se depois para o aeroporto de Atlanta. Esta situação foi uma oportunidade para Donald Trump republicar um post na rede social X, antigo Twitter. Um meio de comunicação do qual tinha sido banido desde os acontecimentos no Capitólio após as eleições presidenciais de 2020 nos Estados Unidos. https://t.co/MlIKklPSJT pic.twitter.com/Mcbf2xozsY — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 25, 2023 A publicação mostra o retrato tirado na prisão e uma mensagem por baixo: "Interferência nas eleições, nunca se render", acompanhado por um link para uma página de donativos para Donald Trump. Uma publicação já vista por 126 milhões de pessoas no momento da redacção deste artigo.