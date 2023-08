Ucrânia pede ajuda a Portugal para ganhar novos parceiros em África e América Latina

Ucrânia

Portugal vai ajudar a Ucrânia a convencer parceiros africanos e latino-americanos a alinharem pelas posições da Ucrânia, nomeadamente no apoio ao seu plano de paz. O pedido de ajuda foi feito por Volodymyr Zelensky a Marcelo Rebelo de Sousa durante a visita oficial do Presidente Português à Ucrânia que encerrou nesta quinta-feira.

Publicidade Continuar a ler

A Ucrânia pretende alargar o seu leque de parceiros e pediu ajuda a Portugal para sensibilizar países africanos e latino-americanos nesse sentido. No plano lusófono, o Presidente da República de Portugal já identificou a CPLP como plataforma central para Portugal estabelecer contactos desde logo no mundo lusófono.

Em entrevista à RFI em Kiev, o Ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, explica o pedido de Kiev e reconhece que há um longo trabalho a fazer até que a Ucrânia entre na União Europeia.

A Ucrânia pediu ajuda a Portugal para convencer parceiros em África ou na América Latina a favor da Ucrânia?

A Ucrânia olha para Portugal como uma ponte para outras partes do mundo: ibero-Americano, africano e também algumas partes da Ásia. Sim, uma parte importante da conversa teve a ver precisamente com os pedidos que a Ucrânia faz para sensibilizarmos alguns parceiros para ajudarmos a criar ligações directas com alguns parceiros. Estamos disponíveis para isso desde o primeiro dia. Tem tudo a ver com a forma como Portugal está no mundo e para nós uma satisfação ver que isso é muito reconhecido pela Ucrânia.

O Presidente da República de Portugal insistiu em Kiev num ponto muito sublinhado pelo Primeiro-Ministro António Costa ao defender que também a União Europeia precisa de fazer o seu caminho para poder integrar a Ucrânia.

Esse argumento está ligado claramente à preparação do alargamento ?

Sim, efectivamente. Mas a Ucrânia não é o único país. Estamos a falar de um alargamento de 27 para 36 países, que não é compatível com o actual modo de funcionamento e actual organização da União Europeia que nós temos. Há que pensar de antemão sobre as reformas institucionais e de funcionamento necessárias. Para dar um exemplo, a Política agrícola comum, tão importante para diversos países da União Europeia, é impensável com a adesão de uma potência agrícola com 44 milhões de habitantes, como é o caso da Ucrânia.

Com a entrada de um outro poder agrícola, há uma viragem mais a leste. Não é um processo sensível para Portugal?

Portugal é um país extremamente construtivo. Utilizando uma expressão usada pelo Presidente Zelensky no diálogo com o nosso Presidente da República sobre a entrada na União Europeia e a na NATO, Portugal tem uma postura ‘muito limpa’, por contraposição a alguns países que dizem uma coisa em público e outra coisa em privado. A posição portuguesa é absolutamente limpa, clara e não é hipócrita. Consideramos que o futuro da Ucrânia pertence à União Europeia, à família europeia, mas, no mesmo instante, estamos a alertar para que não se criem falsas expectativas. Isto é, temos simultaneamente de proceder a algumas reformas internas. Portugal compreende o processo histórico que está em curso e participa e apoia esse processo no sentido de enquadrar devidamente a Ucrânia na família europeia.

Por fim, a questão da fórmula da Paz, proposta pela Ucrânia. Zelensky diz que há um trabalho que está em curso entre os dois países. Em que ponto é que se encontra ?

Portugal está trabalhar em 3 domínios: segurança alimentar, segurança energética e na questão do ecocídio ou a segurança ecológica. Dos 10 pontos da Fórmula, Portugal está a trabalhar nestes 3 pontos. Daqui até ao final do ano, vamos estar a trabalhar em equipa com diversos outros países, em cada um desses pontos, para promover uma dinâmica internacional ampla, não só europeia, a favor do progresso em relação a cada um desses pontos. Este plano de paz é muito completo, com 10 pontos, mas em que cada um dos pontos pode funcionar autonomamente. E nesse sentido, queremos criar a melhor dinâmica em relação a cada um desses pontos e vamos estar muito activos. O Presidente Zelensky agradeceu o nossa disponibilidade nesse sentido.

Ouça aqui a correspondência de José Pedro Frazão em Kiev.

01:31 Reportagem de José Pedro Frazão na Ucrânia

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro