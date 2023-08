Basquetebol: Cabo Verde perdeu na estreia, Brasil arrecadou triunfo

Basquetebol

Segunda dia do Campeonato do Mundo de basquetebol com a estreia de Cabo Verde na prova, com uma derrota, e a entrada em acção do Brasil que venceu o Irão.

A Selecção cabo-verdiana participa pela primeira vez na sua história no Campeonato do Mundo de basquetebol.

A estreia estava marcada para este sábado, 26 de Agosto, no Japão, frente à Geórgia num encontro a contar para o Grupo F.

Os cabo-verdianos estiveram sempre atrás no resultado, tendo perdido os três primeiros períodos: 11-20, 11-28 e 15-22. Isto significa que à entrada para o quarto e último período, Cabo Verde perdia por 37-70.

A selecção cabo-verdiana reagiu no último período que venceu por 23-15, no entanto o resultado final dos quatro períodos acabou por ser 60-85 a favor da Geórgia.

O melhor marcador do encontro do lado dos cabo-verdianos foi Kenneti Mendes com 11 pontos, à frente de Keven Gomes com dez e de Will Tavares com nove.

Quanto aos ressaltos, o melhor foi Edy Tavares, jogador do Real Madrid, com 12 realizados.

Na segunda jornada da fase de grupos, Cabo Verde vai medir forças com a Venezuela.

De notar que no outro encontro do grupo, a Eslovénia venceu por 100-85 os venezuelanos na Okinawa Arena, em território japonês.

Brasil venceu, Angola também perdeu

A Selecção brasileira de basquetebol nunca falhou um apuramento e participa pela 19ª vez no Mundial em 19 edições.

O Brasil, na primeira jornada, mediu forças com o Irão, este sábado, em território indonésio, numa partida a contar para o Grupo G.

Os brasileiros não tiveram nenhuma dificuldade em vencer os iranianos por 100-59.

O melhor marcador do lado dos brasileiros foi Bruno Caboclo com 16 pontos.

Já ontem, a 25 de Agosto, Angola perdeu por 67-81 frente à Itália num encontro que acabou por ser o primeiro da prova.

A selecção angolana esteve na luta até ao quarto período, em que entrou apenas com quatro pontos de atraso: 57-61, no entanto foi nesse mesmo período que os italianos acabaram por acertar mais e os angolanos terem um pouco menos de sorte perante o cesto.

Angola integra o Grupo A com Itália, República Dominicana e Filipinas, país organizador. Este último sendo o próximo adversário dos angolanos a 27 de Agosto.

O Mundial de basquetebol arrancou esta sexta-feira 25 de Agosto no Japão, nas Filipinas e na Indonésia até dia 10 de Setembro, com a presença de cinco países africanos: Costa do Marfim, Sudão do Sul, Egipto, Angola e Cabo Verde.

De notar por fim que o Sudão do Sul perdeu por 96-101 frente a Porto Rico no Grupo B, após prolongamento visto que no fim do tempo regulamentar o encontro estava empatado a 81-81, enquanto o Egipto foi derrotado pela Lituânia por 67-93 no Grupo D.

