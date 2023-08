Espanha

FIFA suspende presidente da federação espanhola

A FIFA anunciou este sábado, 26 de Agosto, suspender Luis Rubiales do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, na sequência do beijo dado a uma jogadora na final do Campeonato do Mundo feminino, conquistado pelas espanholas, no passado domingo.

FIFA suspende Luis Rubiales do cargo de presidente da Real Federação Espanhola de Futebol. AFP - -

Por: RFI

Publicidade Continuar a ler O presidente do Comité Disciplinar da FIFA, Jorge Ivan Palacio, aprovou a suspensão de Luis Rubiales "de todas as actividades relacionadas com futebol a nível nacional e internacional". A suspensão entra em vigor este sábado e estende-se durante pelo menos 90 dias. A suspensão pode ser prolongada enquanto o processo estiver aberto pela Comissão Disciplinar contra Luis Rubiales. O até então presidente da Real Federação Espanhola de Futebol fica, ainda, impedido de contactar a jogadora Jenni Hermoso ou pessoas próximas da mesma. "Para preservar os direitos fundamentais da jogadora da selecção Jennifer Hermoso e o curso normal do procedimento disciplinar adoptou duas outras directivas, através das quais impõe a Luis Rubiales que evite contactar ou tentar contactar a jogadora da selecção Jennifer Hermoso e o seu núcleo mais próximo", acrescenta o Comité Disciplinar da FIFA em comunicado.