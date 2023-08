Futebol

Futebol: Al Nassr de Sadio Mané e de Cristiano Ronaldo venceu pela primeira vez na liga saudita

A terceira jornada do campeonato saudita da primeira divisão de futebol ficou encerrada na sexta-feira 25 de Agosto com o triunfo do Al Nassr de Sadio Mané e de Cristiano Ronaldo por 0-5 na deslocação ao terreno do Al Fateh.

Cristiano Ronaldo, avançado português. © AFP - ALI AL-HAJI

Publicidade Continuar a ler Três jornadas já se realizaram na Arábia Saudita: o Al-Ittihad Jeddah de Karim Benzema lidera com nove pontos, enquanto o Al Nassr de Sadio Mané e de Cristiano Ronaldo venceu pela primeira vez por 0-5. Al Nassr arrecadou primeiro triunfo com goleada A 25 de Agosto, a equipa de Cristiano Ronaldo venceu por 0-5 na deslocação ao terreno do Al Fateh. As estrelas deste encontro foram Sadio Mané e Cristiano Ronaldo, visto que o senegalês marcou dois golos e que o português apontou três tentos. Primeiro triunfo para o Al Nassr, equipa dirigida pelo português Luís Castro, após duas derrotas nas duas primeiras jornadas. Com esta vitória, o Al Nassr ocupa agora o décimo lugar com três pontos. De notar, no entanto, que, já esta época, a equipa do Al Nassr se conseguiu apurar para a fase de grupos da Liga dos Campeões asiáticos de futebol, e venceu recentemente a Taça dos Campeões Árabes, esta sendo uma conquista inédita. Al-Ittihad Jeddah na frente O Al-Ittihad Jeddah venceu os três primeiros jogos: 2-0 frente ao Al-Tai, 3-0 perante o Al Raed e 4-0 frente ao Al-Riyadh. A equipa onde actua o francês Karim Benzema, que marcou um tento perante o Al-Riyadh, lidera com nove pontos, em igualdade pontual com o Al-Ahli Jeddah do senegalês com origem guineense, Édouard Mendy. De notar que o Al Hilal, clube comandado pelo português Jorge Jesus, tem sete pontos e ocupa o terceiro lugar, isto após o triunfo por 0-4 na deslocação ao terreno do Al Real na terceira jornada. A quarta jornada da primeira divisão da liga saudita decorre entre 28 e 29 de Agosto. Cristiano Ronaldo, internacional português. © AFP