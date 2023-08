Itália: ilha de Lampedusa sobrelotada com chegada de milhares de migrantes

Itália

O único centro de acolhimento da ilha de Lampedusa contava, na manhã de 27 de Agosto, com mais de 4 mil migrantes. Navios e aviões militares foram disponibilizados para transferir pessoas para outros pontos do país e ministro italiano do Desenvolvimento Económico diz que União Europeia precisa de intervir.

A pequena ilha italiana de Lampedusa conta apenas com um centro de acolhimento com capacidade para 400 pessoas. Na manhã de domingo 27 de Agosto, 4 267 migrantes encontrava-se no enclave italiano, depois da chegada de mais de duas mil pessoas em desembarques contínuos na noite de sexta-feira para sábado.

As autoridades italianas disponibilizaram um "ferry" de passageiros e aviões militares para transferir parte destas pessoas para outros pontos do país.

O ministro italiano do Desenvolvimento Económico, Adolfo Urso, visitou a 27 de Agosto o centro de acolhimento e o cais de Favarolo, onde desembarca a maioria dos migrantes que chegam à pequena ilha da Sicília.

"A situação em Lampedusa está à vista de todos, mas é a Europa que deve ajudar a Itália a geri-la da melhor forma", avançou o ministro italiano.

Até agora, este ano, mais 107 mil migrantes desembarcaram em Itália, mais do dobro do que no mesmo período do ano passado (52.954), segundo dados oficiais do Ministério do Interior de Itália.

