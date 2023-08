Testes genéticos confirmam morte de Evgueni Prigozhin

Rússia

Os resultados de exames genéticos revelam que todos os que estavam na lista de passageiros e tripulantes tinham embarcado. O chefe do grupo paramilitar Wagner foi vítima da queda do avião onde seguia, na quarta-feira.

"No âmbito da investigação do acidente de avião na região de Tver, foram concluídos os exames genético moleculares", anunciou o Comité de Investigação da Rússia num comunicado citado pela Reuters.

“A perícia genética molecular” realizada depois do acidente de 23 de Agosto de 2023 na região de Tver “foi concluída”, indicou o Comité de Investigação Russo, responsável pelas principais investigações na Rússia.

Na conclusão, ficou estabelecido que as identidades das dez vítimas, cujos corpos foram encontrados depois do acidente "correspondiam à lista" de passageiros e tripulantes do avião, entre os quais estava Prigozhin, anunciou o Comité de Investigação da Rússia, sem avançar com mais detalhes.

Nos últimos dias levantaram-se especulações de que o Kremlin tenha estado envolvido no acidente de quarta-feira, uma vez que este acidente acontece dois meses depois do grupo paramilitar Wagner ter organizado um motim contra a liderança militar de Moscovo.

