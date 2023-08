Ucranianos na Polónia, ainda há gente a chegar com fome

Ucrânia

Um ano e meio depois da invasão russa da Ucrânia, muitos ucranianos já voltaram a casa, mas mais de um milhão ficou na Polónia. O país vizinho tornou-se peça chave no acolhimento de refugiados e ainda continua a receber novas pessoas que saem da Ucrânia.

Publicidade Continuar a ler

Para os ucranianos, a Polónia é um misto de casa, alfândega e ponte de passagem para o resto da Europa. Desde a invasão de larga escala que quase 15 milhões de pessoas com origem na Ucrânia passaram a fronteira para a Polónia. Mas muita gente já fez o caminho oposto. De acordo com as autoridades polacas, cerca de 13 milhões de pessoas entraram na Ucrânia pela fronteira polaca. Pelo menos 3 milhões de ucranianos vivem hoje naquele país, incluindo os que já vivam antes da guerra e mais 1 milhão e 300 mil que vieram depois de Fevereiro de 2022.

E ainda continuam a vir. “Temos 300 a 400 novas pessoas a pedir ajuda todos os meses. Isto significa que são recém-chegados a Varsóvia ou então têm novas questões a resolver”, explica-nos Dominika Chylewska, da Caritas da Polónia, que tem registo de cerca de 50 mil pessoas diariamente na base de Varsóvia.

“Esta ajuda é muito individualizada. Estamos a dar menos ajudas em espécie na Polónia, quando antigamente víamos pessoas com sacos enormes de comida e de vários produtos nas estações de comboios. Neste momento, trata-se por exemplo de dar apoio a alguém que quer arranjar um apartamento ou um trabalho, ou a resolver algum assunto jurídico”, complementa a directora de comunicação da Cáritas polaca.

Muitos refugiados ucranianos acabaram por conseguir trabalho nas próprias estruturas humanitárias polacas. É o caso de Tanya, 26 anos, que chegou à Polónia vinda de Lviv com uma filha de um ano e meio nos braços. O marido já trabalhava na Polónia e ela começou a gerir um projecto da Fundação Nidaros que em Cracóvia ajuda os que vêm da Ucrânia.

Tanya tem a experiência contrária face à Caritas e diz que agora, fora do pico da crise humanitária, precisa de comida para dar às 50 pessoas a que dá abrigo.

“No princípio houve muita ajuda, mas em determinada altura parou. Pararam de nos ajudar, provavelmente cansaram do facto de termos aqui gente que precisa de ajuda. Já não tenho o tipo de apoios que tinha no início”, diz Tanya, coordenadora da Fundação Nidaros, com uma estrutura muito pequena que dá habitação e comida numa moradia de Cracóvia. Desde Fevereiro de 2022, assistiu cerca de 2000 pessoas e ajudou a arranjar emprego a 100 ucranianos.

{{ scope.counterText }} {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }} {{ scope.counterText }} i {{ scope.legend }} © {{ scope.credits }}

São dois mundos diferentes no universo da ajuda aos ucranianos

Se a Caritas diz que há procura para as aulas de Polaco - língua que dá mais acesso a trabalho e habitação - a Fundação Nidaros diz que nem todos conseguem aprender e vão ficando. As mulheres que trabalham fazem limpezas. O salário mínimo ronda os 600 euros.

Todos querem voltar para a Ucrânia depois da guerra, mas para já conjugam o verbo ficar. Tanya não quer regressar neste momento a Lviv, mesmo sabendo que é uma cidade “mais calma” na Ucrânia.

“É um país em guerra e nunca se sabe quando um míssil cai em Lviv. Houve muitos casos de rockets que caíram em zonas residenciais. Por isso, tenho medo pela vida da minha filha e, para já, vamos ficar aqui”, remata esta jovem ucraniana a viver em Cracóvia na Polónia.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro