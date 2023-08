Futebol: Manchester City isolado na liderança da Premier League

Futebol

O Manchester City venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Sheffield United na terceira jornada do campeonato inglês de futebol, versão 2023/2024, e ocupa a liderança com nove pontos, sendo a única equipa com três triunfos em três jogos.

Terceira jornada e terceiro triunfo para o Manchester City, detentor do título de Campeão da Inglaterra de futebol masculino.

Na deslocação ao terreno do Sheffield United, os ‘Citizens’ venceram por 1-2 com tentos apontados pelo norueguês Erling Haaland e pelo espanhol Rodri Hernández.

Um jogo que contou com três jogadores lusófonos do lado do City: o brasileiro Ederson e os portugueses Rúben Dias e Bernardo Silva.

Na liderança na tabela classificativa está agora apenas o Manchester City com nove pontos, já isolado na liderança.

Arsenal não conseguiu seguir o ritmo

Os ‘Gunners’ empataram a duas bolas em casa, no Emirates Stadium, frente ao Fulham. Os tentos do Arsenal foram apontados pelos britânicos Bukayo Saka e Eddie Nketiah, enquanto os golos dos ‘Cottagers’ foram marcados pelo brasileiro Andreas Pereira e pelo português João Palhinha.

Recorde-se que os ‘Gunners’, na época passada, terminaram no segundo lugar atrás do Manchester City.

Após a terceira jornada, o Arsenal ocupa o segundo lugar com sete pontos, os mesmos do que West Ham, Tottenham e Liverpool.

No jogo grande desta terceira, o Liverpool venceu por 1-2 na deslocação ao terreno do Newcastle. Os tentos dos ‘Reds’ foram marcados pelo uruguaio Darwin Núñez, enquanto o único golo dos ‘Magpies’ foi da autoria do britânico Anthony Gordon.

Quanto ao Tottenham venceu por 0-2 na deslocação ao terreno do Bournemouth com tentos do britânico James Maddison e do sueco Dejan Kulusevski.

No que diz respeito ao West Ham também triunfou na deslocação ao terreno do Brighton & Hove Albion por 1-3.

De notar ainda que o Chelsea arrecadou o primeiro triunfo nesta temporada 2023/2024 com uma vitória por 3-0 frente ao primodivisionário Luton Town, e que o Manchester United derrotou por 3-2 o Nottingham Forest. Dois dos três tentos do lado dos ‘Red Devils’ foram apontados por lusófonos: o brasileiro Casemiro e o português Bruno Fernandes de grande penalidade.

O Chelsea está na 10ª posição com quatro pontos, enquanto o Manchester United ocupa o 8° posto com seis pontos.

Por fim, eis os outros resultados: Brentford 1-1 Crystal Palace, Burnley 1-3 Aston Villa e Everton 0-1 Wolverhampton.

A quarta jornada da Premier League decorre entre 01 e 03 de Setembro com particular destaque para o jogo entre o Arsenal e o Manchester United.

